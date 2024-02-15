مؤتمر الكيميائيين العرب يوصى بدعم الأبحاث العلمية للحد من التغيرات المناخية

MENAFN - Youm7) أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الـ19 لاتحاد الكيميائيين العرب بالمركز القومي للبحوث، بدعم الأبحاث التي يؤدي تطبيق نتائجها إلى الحد من التغير المناخي، والتكامل بين علوم الكيمياء وعلوم البيئة والعلوم الأخرى من أجل تنمية مستدامة وحياة أفضل.

وأكد المشاركون، في الجلسة الختامية للمؤتمر، أن علوم الكيمياء تلعب دورا مهما حيث تعمل الكيمياء على استثمار كل أشكال المادة وتحويلها إلى منتج اقتصادي وبالتالي التركيز في المؤتمر القادم على المحاور التي تهتم بالجانب التطبيقي والصناعي.

واشاروا إلى أهمية دعم الأبحاث التي تؤدي إلى دائرية الإنتاج عن طريق تطوير تفاعلات كيميائية وتكنولوجيات جديدة تؤدي إلى إعادة استخدام المواد الكيميائية المصنعة وإعادة تدويرها، بحيث يكون الإنتاج والمخلفات عبارة عن حلقة مغلقة.

وأوصوا بدعم أبحاث تصنيع البوليمرات المستخدمة في إنتاج الألياف ذات الأداء العالي والألياف الصناعية المستخدمة في المنسوجات وبوليمرات التغطية الوظيفية وبوليمرات الأغشية المستخدمة فى انتاج فلاتر التحلية والتنقية.

وطالب المشاركون بدعم الأبحاث التى تهدف الى إبتكار تقنيات جديدة قادرة على استهلاك موارد طبيعية وطاقة أقل ( منخفضة الكربون)، وتقليل توليد النفايات، مثل الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وغيرها.



وأكدوا أهمية دعم أبحاث الكيمياء التي تخدم أبحاث إنتاج الكيماويات الوسيطة والمساعدة والملونات الوظيفية بالإضافة إلى أبحاث تشييد المركبات الدوائية ذات التأثيرات البيولوجية وأبحاث النانو والحساسات المستخدمة في الكشف عن بقايا الهرمونات، المواد السامة والمبيدات، العناصر الثقيلة.



وأوصى المشاركون بدعم أبحاث إنتاج الخامات الدوائية والتصنيع الدوائي وخاصة المعتمدة على المستخلصات الطبيعية، وتوطين التكنولوجيات النظيفة مثل تكنولوجيا البلازما والبيوتكنولوجي والصباغة والمعالجة بثاني أكسيد الكربون المسال.

وأكدوا أهمية إنشاء منصة إلكترونية للمهتمين بعلوم الكيمياء من المصنعيين والباحثين لعرض آخر التطورات في علم الكيمياء كذلك عرض مشاكل التصنيع والإنتاج حتى يمكن للباحثين العمل عليها وتطويرها وذلك بهدف توحيد لغة الحوار بين أعضاء هيئة البحوث من ناحية ورجال الصناعة والمستثمرين من الناحية الأخرى.

وطالبوا بوضع خطة تكاملية بين المراكز البحثية العربية والأجنبية والحاضنات التكنولوجية الناشئة وأودية العلوم العربية ومكاتب براءات الاختراع والملكية الفكرية والتشجيع على التعاون مع الكيانات البحثية والصناعية.

وأوصى المشاركون بوضع خطط بحثية للنهوض بقطاع النباتات الطبية لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية لجميع الدول العربية ويقدر حجم السوق العالمي للأدوية المتداولة بحوالي تريليون دولار وأن حوالي 50 % من الأدوية المتداولة في السوق والمكملات الغذائية ومواد التجميل تحتوي على مواد فعالة مستخلصة من النباتات الطبية.

كما أوصوا بتطوير وحدات الإنتاج نصف الصناعي وإنشاء مكتب لدراسات الجدوى تمهيدا للتطبيق الصناعي، واستمرار إقامة مؤتمر اتحاد الكيميائيين العرب الدولي للكيمياء بشكل دوري كل عامين على أن تقوم الدولة المسئولة عن رئاسة الاتحاد بتنظيم المؤتمر.

وكان المؤتمر الدولي التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب قد عقد بعنوان "آفاق العلوم التطبيقية من أجل حياة أفضل ومستدامة" ونظمه المركز القومي للبحوث بالتعاون مع الاتحاد وجمعية الكيمياء المصرية والجامعة البريطانية بمصر، وشارك فيه أكثر من 350 من العلماء من دول العالم المختلفة، ورجال الصناعة والمهتمين بعلم الكيمياء، وترأس فعالياته التي استمرت على مدى 3 أيام الدكتور سيد مشعل رئيس اتحاد الكيميائيين العرب ورئيس الجمعية الكيميائية المصرية، والدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بمصر.

وبحث المؤتمر، أكثر من 300 ورقة بحثية وبوستر في مجال الكيمياء التطبيقية ودورها في إيجاد حلول علمية، وتطوير المجالات الصناعية والبيئية، وعلوم المواد والذكاء الإصطناعي، وابتكارات الكيمياء التي تعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاهات الحديثة في مجال الكيمياء.



