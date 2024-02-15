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حق الطفل والنشء.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

2/15/2024 11:36:40 PM
(MENAFN- Youm7) يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.



وكانت قد حددت الوزارة موضوعات خطب شعبان ورمضان 1445هــ



أولًا : خطب شهر شعبان 1445 هـــ

الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر.

الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.

الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.



ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ

الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات

الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات

الجمعة الثالثة : أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان .

الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد .




















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