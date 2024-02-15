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اعرف تفاصيل جائزة مواجهة التغير المناخى فى أفريقيا برعاية وزارة البيئة المصرية

2/15/2024 11:36:40 PM
(MENAFN- Youm7) يتم إعلان النتائج النهائية لجائزة مواجهة التغير المناخى فى أفريقيا، تحت رعاية وزارة البيئة بعنوان Africa Grows Green Awards وتكريم الفائزين في مؤتمر الأطراف COP29 بدولة أذربيجان في الفترة من 11 - 24 نوفمبر 2024.



خلال هذا التقرير سنرصد بعض المعلومات حول الجائزة وشروطها



1- الجائزة تهدف إلى تشجيع كافة القطاعات من أصحاب المصالح على اتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي.



2- كما تضم الجائزة أيضا
تطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات فى مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



3- يتم إطلاق هذه الجائزة في دورتها الثالثة فى الدول الافريقية والشرق الأوسط لتشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل.



4-جهاز شئون البيئة سيقديم الدعم الفني والدعم اللوجيستي الخاص بالجائزة ، من وضع المعايير الفنية لتقييم جائزة " تخفيف وطأءة تغير المناخ "، واقتراح الخبراء المحليين والدوليين للانضمام الى لجنة التحكيم، والترويج للجائزة عبر موقع الوزارة.



5- إضافة إلى إدراج حفل توزيع الجائزة داخل فعاليات المؤتمر المناخي العالمي لهذا العام والذي سيتم عقده في أذربيجان.



6- تتكون هيئة التحكيم من هيئة مستقلة لكل فئة من ذوي الخبرة وتتكون من أعضاء ذات الصلة.



وتتكون الجائزة من 4 فئات وهي:

. Climate Change and Mitigation and Adaptation Technology ( الشركات الصغيرة، و المتناهية الصغر).

.She Grows Green (الشركات الصغيرة، و المتناهية الصغر و الناشئة الى تقودها سيدات)

.Green Finance
(بنوك، مستثمرين (
VCs and Angel Investors

.Research & Education
(الجامعات ، المراكز البحثية و المؤسسات غير الهادفة للربح).














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