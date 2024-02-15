اعرف تفاصيل جائزة مواجهة التغير المناخى فى أفريقيا برعاية وزارة البيئة المصرية

(MENAFN
- Youm7) يتم إعلان النتائج النهائية لجائزة مواجهة التغير المناخى فى أفريقيا، تحت رعاية وزارة البيئة بعنوان Africa Grows Green Awards وتكريم الفائزين في مؤتمر الأطراف COP29 بدولة أذربيجان في الفترة من 11 - 24 نوفمبر 2024.
خلال هذا التقرير سنرصد بعض المعلومات حول الجائزة وشروطها
1- الجائزة تهدف إلى تشجيع كافة القطاعات من أصحاب المصالح على اتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف ومعالجة وطأة التغير المناخي.
2- كما تضم الجائزة أيضا
تطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات فى مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
3- يتم إطلاق هذه الجائزة في دورتها الثالثة فى الدول الافريقية والشرق الأوسط لتشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل.
4-جهاز شئون البيئة سيقديم الدعم الفني والدعم اللوجيستي الخاص بالجائزة ، من وضع المعايير الفنية لتقييم جائزة " تخفيف وطأءة تغير المناخ "، واقتراح الخبراء المحليين والدوليين للانضمام الى لجنة التحكيم، والترويج للجائزة عبر موقع الوزارة.
5- إضافة إلى إدراج حفل توزيع الجائزة داخل فعاليات المؤتمر المناخي العالمي لهذا العام والذي سيتم عقده في أذربيجان.
6- تتكون هيئة التحكيم من هيئة مستقلة لكل فئة من ذوي الخبرة وتتكون من أعضاء ذات الصلة.
وتتكون الجائزة من 4 فئات وهي:
. Climate Change and Mitigation and Adaptation Technology ( الشركات الصغيرة، و المتناهية الصغر).
.She Grows Green (الشركات الصغيرة، و المتناهية الصغر و الناشئة الى تقودها سيدات)
.Green Finance
(بنوك، مستثمرين (
VCs and Angel Investors
.Research & Education
(الجامعات ، المراكز البحثية و المؤسسات غير الهادفة للربح).
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