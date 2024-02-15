لليوم الثانى.. معارض أهلا رمضان تنتشر فى المحافظات

(MENAFN
- Youm7) تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية في إطلاق
معارض "أهلا رمضان
2024"، اليوم الجمعة بالعديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة،حيث تتضمن المعارض كافة المنتجات الأساسية
من زيت وسكر وأرز وغيرها من السلع الأخرى ،كما تشارك
الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمعارض "أهلا
رمضان "
وكانت
وزارة التموين والتجارة الداخلية
قد أعلنت عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بمعارض "أهلا رمضان"
2024،حيث سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تموينى، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.
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