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لليوم الثانى.. معارض أهلا رمضان تنتشر فى المحافظات

2/15/2024 11:36:40 PM
(MENAFN- Youm7) تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية في إطلاق
معارض "أهلا رمضان
2024"، اليوم الجمعة بالعديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة،حيث تتضمن المعارض كافة المنتجات الأساسية
من زيت وسكر وأرز وغيرها من السلع الأخرى ،كما تشارك
الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمعارض "أهلا
رمضان "



وكانت
وزارة التموين والتجارة الداخلية
قد أعلنت عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بمعارض "أهلا رمضان"
2024،حيث سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تموينى، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.
















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