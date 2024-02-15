7 إعانات تصرفها نقابة المعلمين لأعضائها.. تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) تقدم نقابة المعلمين، عددا من الإعانات لأعضائها من أعضاء صندوق الزمالة، ويستعرض هذا التقرير أبرزها:
1- الميزة التأمينية لصندوق الزمالة، ارتفع من 15 ألف جنيه في 2014، إلى 17 ألف جنيه في 2017، و20 ألف جنيه في 2018، وأصبح 22 ألف و750 جنيه في 2019، ثم 25 ألف جنيه في 2020، وارتفع بعدها إلى 27 ألف و500 جنيه في 2021، و30 ألف جنيه في 2022، و37 ألف في 2023، وأخيرا وصلت إلى 42 ألف جنيه.
2- الإعانات المرضية لأصحاب الأمراض المستعصية، بقيمة 20 ألف جنيه منحه للمعلم لا ترد، وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه فى هذا البند فقط، يتجاوز 221 مليون جنيه.
3- تم زيادة قيمة القرض الحسن ليصل إلى 15 ألف جنيه يسدد على 60 شهرا بدون فوائد.
4- تم رفع قيمة خدمات الوفاة بحادث، حيث تمنح النقابة أسرة المعلم 40 ألف جنيه إعانة عاجلة، بجانب مبلغ الميزة التأمينية الذى وصل إلى 42 ألف جنيه حاليا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه بها 4 مليون و910 ألف جنيهاً .
5- ارتفع دعم العمرة من 2 مليون و 250 ألف جنيه ليصبح حاليا 15 مليون جنيه، حيث توفر النقابة رحلات العمرة بـ3 مستويات يتم دعمهم جميعا بمبالغ 10 ، 9 ، 8 آلاف جنيه، وقد تم صرف مبالغ للعمرة بإجمالي قدره 11 مليون و588 ألف و300 جنيهاً.
6- قرض الزواج الحسن، وقد ارتفعت قيمته من 5 آلاف جنيه في عام 2014، إلى 10 آلاف في 2017، ثم إلى 15 ألف جنيه في 2019، حتى وصل إلى 20 ألف جنيه في 2024، وقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة في هذا الشأن حوالي 323 مليون و75 ألف جنيهاً.
7- قرض أبناء المعلمين الذي بلغت جملة المبالغ المنصرفة له 91 مليون و430 ألف جنيهاً، وذلك في الفترة من 2020 وحتى 2023.
8- الإعانات المرضية، بلغ إجمالي ما تم صرفه من 2020 وحتى 2023
نحو 221 مليون و8 آلاف جنيهاً.
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