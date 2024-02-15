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7 إعانات تصرفها نقابة المعلمين لأعضائها.. تعرف عليها

2/15/2024 11:36:40 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم نقابة المعلمين، عددا من الإعانات لأعضائها من أعضاء صندوق الزمالة، ويستعرض هذا التقرير أبرزها:



1- الميزة التأمينية لصندوق الزمالة، ارتفع من 15 ألف جنيه في 2014، إلى 17 ألف جنيه في 2017، و20 ألف جنيه في 2018، وأصبح 22 ألف و750 جنيه في 2019، ثم 25 ألف جنيه في 2020، وارتفع بعدها إلى 27 ألف و500 جنيه في 2021، و30 ألف جنيه في 2022، و37 ألف في 2023، وأخيرا وصلت إلى 42 ألف جنيه.



2- الإعانات المرضية لأصحاب الأمراض المستعصية، بقيمة 20 ألف جنيه منحه للمعلم لا ترد، وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه فى هذا البند فقط، يتجاوز 221 مليون جنيه.



3- تم زيادة قيمة القرض الحسن ليصل إلى 15 ألف جنيه يسدد على 60 شهرا بدون فوائد.



4- تم رفع قيمة خدمات الوفاة بحادث، حيث تمنح النقابة أسرة المعلم 40 ألف جنيه إعانة عاجلة، بجانب مبلغ الميزة التأمينية الذى وصل إلى 42 ألف جنيه حاليا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه بها 4 مليون و910 ألف جنيهاً .



5- ارتفع دعم العمرة من 2 مليون و 250 ألف جنيه ليصبح حاليا 15 مليون جنيه، حيث توفر النقابة رحلات العمرة بـ3 مستويات يتم دعمهم جميعا بمبالغ 10 ، 9 ، 8 آلاف جنيه، وقد تم صرف مبالغ للعمرة بإجمالي قدره 11 مليون و588 ألف و300 جنيهاً.



6- قرض الزواج الحسن، وقد ارتفعت قيمته من 5 آلاف جنيه في عام 2014، إلى 10 آلاف في 2017، ثم إلى 15 ألف جنيه في 2019، حتى وصل إلى 20 ألف جنيه في 2024، وقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة في هذا الشأن حوالي 323 مليون و75 ألف جنيهاً.



7- قرض أبناء المعلمين الذي بلغت جملة المبالغ المنصرفة له 91 مليون و430 ألف جنيهاً، وذلك في الفترة من 2020 وحتى 2023.



8- الإعانات المرضية، بلغ إجمالي ما تم صرفه من 2020 وحتى 2023
نحو 221 مليون و8 آلاف جنيهاً.


















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