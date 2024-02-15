الزراعة: افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية نهاية الشهر الحالى

(MENAFN
- Youm7) أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أنه سيتم افتتاح معرض السلع الغذائية ضمن مبادرة "خير مزارعنا لاهالينا " نهاية الشهر الحالى فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوري لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
أضاف مستشار وزير الزراعة للمتابعة أن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين باسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.
جدير بالذكر أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية.
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