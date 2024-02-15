الاقتصاد السلوفاكى الأفضل أداءً فى أوروبا الوسطى

(MENAFN
- Youm7) أفادت بيانات مكتب الإحصاء السلوفاكى، بأن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من عام 2023.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية (المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا) أن مكتب الإحصاء السلوفاكي حدد معدل النمو الاقتصادي فوق واحد في المئة لعام 2023 بأكمله.
وأبرز تقرير الإحصائيين أن النمو في الربع الأخير من العام الماضي كان مدعوما بشكل رئيسي بالزيادة السنوية في الاستثمارات، كما كان الأداء الاقتصادي على مدار العام بأكمله مدفوعًا بالاستثمار والميزان التجاري الخارجي الإيجابي، بينما ظل الاستهلاك المنزلي النهائي منخفضا.
وتمثل أرقام الربع الرابع في سلوفاكيا أفضل أداء بين دول أوروبا الوسطى الأربع في منطقة فيشجراد، كما أنها أفضل من متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي البالغ 0.1 في المئة.
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