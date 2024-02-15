سيناتور أمريكى: استيلاء واشنطن على الأصول الروسية سيضر بالدولار وأوكرانيا

MENAFN - Youm7) أكد السيناتور الأمريكى راند بول الخميس، أن مصادرة السلطات الأمريكية للأصول الروسية المجمدة، ستضر بمكانة الدولار في العالم واقتصادها، وستتدخل أيضا في تسوية الوضع حول أوكرانيا.

وأشار بول في مقال نشر على الموقع الأمريكي "Responsible Statecraft" إلى أن من المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي قريبا على مشروع قانون ينص على قيام واشنطن بنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا.

وبحسب المشرع، فإن ذلك سيكون "خطأ استراتيجيا آخر" من وجهة نظر السياسة الخارجية الأمريكية، وشدد على أن "مصادرة الأصول السيادية الروسية هو عمل من أعمال الحرب الاقتصادية. والاستيلاء على هذه الأصول ونقلها إلى أوكرانيا قد يجعل واشنطن تشعر بأن لها فضلا ما، لكنه لن يحقق السلام".

وبحسب السيناتور، مع تطور الأحداث هذا "سوف يدمر الأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة وروسيا من العمل على استقرار العلاقات وتحسينها".

وأضاف: "يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة كورقة مساومة خلال المفاوضات، ولكن عندما يمنح الكونغرس الرئيس سلطة الاستيلاء على الأصول الروسية، فإنه سيتعرض لضغوط سياسية مكثفة بحيث يتابع مثل هذه السياسة

دون أن يبدو ضعيفا"، ويعتقد أن "المصادرة لن تؤدي إلا إلى إقناع موسكو بعدم وجود إمكانية للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض في أوكرانيا. وستكون النتيجة تدمير أوكرانيا".

وأكد المشرع أن "من المرجح أيضا أن تقنع مصادرة الأصول الروسية الدول الأخرى، بما في ذلك الصين، بأنه لم يعد من الممكن الوثوق بالولايات المتحدة كضامن للاقتصاد العالمي. وستحاول هذه الدول أن تنأى بنفسها عن الدولار وتحتفظ باحتياطياتها في عملات أخرى"، مشددا على أن مثل هذه العملية، عملية إلغاء الاعتماد على الدولار، ستكون بمثابة كارثة، لأنها ستقوض القوة المالية لأمريكا وتجعل من الرخاء الذي يتوقعه الأمريكيون أمرا بعيد المنال.

وأشار إلى أن "القادة الأمريكيين يتحدثون عن نظام عالمي قائم على القواعد، لكن النهج المتمثل في السماح للولايات المتحدة بمصادرة أصول دولة أخرى ليست في حالة حرب معها هو أمر مشكوك فيه من الناحية القانونية". وبحسب بول فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تثبت استخفاف واشنطن بالقانون الدولي.

وأضاف: "في عالم متعدد الأقطاب، لا يمكن لواشنطن أن تتوقع التصرف دون عقاب، خاصة عند التعامل مع قوة نووية"، ودعا أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين إلى رفض "مشروع القانون الكارثي".

وسبق أن أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف في يناير الماضي، أن روسيا ستضطر إلى التصرف بشكل مماثل إذا قررت الدول الغربية الاستيلاء على احتياطياتها الحكومية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في 11 يناير الماضي، إن واشنطن لم تتخذ بعد قرارات نهائية بشأن احتمال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب والتي تبلغ نحو 300 مليار دولار.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ القرار بالتعاون مع الشركاء في مجموعة السبع، مؤكدا أن قادة المجموعة أمروا "ببدء العمل على القضايا العملية المتعلقة بكيفية استخدام هذه الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا".

ومن جانبها، شددت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في نوفمبر 2023، على أن مصادرة الغرب وتجميده للأصول الروسية "سيكون بمثابة سابقة لها عواقب سلبية على التطور الشامل للنظام المالي العالمي".

معلوم أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.