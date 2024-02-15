المحكمة الدستورية فى السنغال تبطل قرار إرجاء الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Youm7) أبطلت المحكمة الدستورية السنغالية الخميس، قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر مطلعة.
وقالت المصادر نفسها إن المحكمة قضت بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.
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