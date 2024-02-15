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المحكمة الدستورية فى السنغال تبطل قرار إرجاء الانتخابات الرئاسية

2/15/2024 11:36:37 PM
(MENAFN- Youm7) أبطلت المحكمة الدستورية السنغالية الخميس، قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر مطلعة.

وقالت المصادر نفسها إن المحكمة قضت بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.







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