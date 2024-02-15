بلينكن: اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس لا يزال ممكناً

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، الخميس، إن التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" ما زال ممكناً، لكن هناك قضايا "صعبة جداً" لا يزال يتعين حسمها.

وانتهت محادثات شاركت فيها الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر بشأن اتفاق يهدف للتوصل إلى هدنة في حرب غزة الدائرة منذ أربعة أشهر دون تحقيق انفراجة الثلاثاء.

ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لإحلال هدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 مارس المقبل تقريباً، قال بلينكن إن رد حركة "حماس" السابق على اتفاق محتمل تضمن بعض "الأمور غير القابلة للتنفيذ بوضوح"، لكنه أشار إلى إمكانية العمل على التوصل إلى اتفاق.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي أثناء زيارة لألبانيا: "نحن الآن نعمل مع نظرائنا من قطر ومصر وإسرائيل على الأمر، ونعمل بشكل مكثف جداً عليه بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق وأعتقد أن هذا ممكن".

وتابع: "هناك بعض القضايا الصعبة جداً التي يتعين حسمها.. لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدماً واستكشاف ما إذا كان بوسعنا التوصل إلى اتفاق".

ووصل بلينكن الخميس، إلى ألبانيا، وأشاد في أول زيارة له بـ"الشراكة الاستثنائية" بين واشنطن وتيرانا، مظهراً الدعم للبلد الحليف الواقع في منطقة البلقان.