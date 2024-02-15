وسط مخاوف من عودة ترامب.. ستولتنبرج يحذر من شقاق بين أوروبا وأمريكا

MENAFN - Youm7) حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، الخميس، الدول الأعضاء من السماح "بدق إسفين" بينالولايات المتحدةوالدول الأوروبية، وسط تصاعد المخاوف من احتمال عودة الرئيس الأمريكى السابقدونالد ترامبإلى منصبه، خاصة بعد تهديده بتشجيعروسياعلى مهاجمة دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية.

وقال ستولتنبرج للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في "الناتو": "أرحب باستثمار الحلفاء الأوروبيين بشكل أكبر في الدفاع، وقد دعا حلف شمال الأطلسي إلى ذلك لعدة سنوات".

وأشار إلى أنه "لا بديل عن حلف شمال الأطلسي. وهذا في الواقع وسيلة لتعزيز الحلف، ولا ينبغي لنا المضي في أي مسار باتجاه محاولة فصل أوروبا عن أميركا الشمالية".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه خلال الأسابيع الأخيرة ظهرت أحاديث عن اتجاه أوروبا إلى تطوير مظلة نووية، مشيرةً إلى أن فرنسا وبريطانيا اللتين تنظران إلى "الناتو" على أنه المنظمة الأمنية الرئيسية في العالم، هما القوتان النوويتان الوحيدتان في أوروبا.

وكانت فرنسا تعتبر نفسها تقليدياً بمثابة ثقل موازن لنفوذ الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، بحسب الوكالة التي ذكرت أنها لا تشارك في مجموعة التخطيط النووي التابعة للحلف.

وشدد ستولتنبرج على أن "لدى حلف شمال الأطلسي رادع نووي، وقد نجح لعقود، ولا ينبغي لنا فعل أي شيء يقوض ذلك، ولن يؤدي هذا إلا إلى خلق المزيد من الشك، ومساحة أكبر لسوء التقدير والفهم".

وسبق أن شدد الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون

على ضرورة أن تحافظ بلاده على استقلالها عندما يتعلق الأمر بالاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، مشيراً في ديسمبر الماضي، إلى أن فرنسا تتحمل "مسؤولية خاصة للغاية" باعتبارها قوة نووية في أوروبا، و"تقف إلى جانب" حلفائها وشركائها في القارة.

وجاء الحديث عن المظلة النووية الأوروبية من أعضاء ألمان في البرلمان الأوروبي وآخرين، لكن المستشار أولاف شولتز وغيره من كبار مسؤولي السياسة الأمنية يعتقدون أنه لا بديل لمظلة حلف شمال الأطلسي النووية.

ورفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الجدل الدائر بشأن الأسلحة النووية الأوروبية، قائلاً إنها "مناقشة معقدة لا ينبغي الخوض فيها بسبب تصريحات مرشح طموح في وضع الحملة الانتخابية"، في إشارة إلى ترمب.