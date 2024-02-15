7 معلومات عن مباراة الأهلى وبلوزداد اليوم الجمعة 16 / 2 / 2024 بدورى الأبطال

(MENAFN
- Youm7) يستعد فريق الأهلي
لخوض مباراة قوية الليلة أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا ، خاصة وأنها ستكون هامة في مشوار المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا.
ونرصد في السطور التالية ، 7
معلومات عن مباراة الليلة:
1_موعد وملعب مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بإستاد 5 يوليو في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 2_طاقم تحكيم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يُدير مباراة الليلة ، طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا. 3_ترتيب الأهلي في المجموعة قبل مباراة الأهلي وبلوزداد اليوم يدخل
الأهلي
، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد. 4_نتيجة أخر مباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد
تعادل الأهلي سلبياً مع بلوزداد في مباراة الذهاب بالقاهرة خلال ديسمبر الماضي
5_قائمة الأهلي لمبارة الليلة أصطحب كولر في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا". 6_غيابات الأهلي الليلة يغيب 11 لاعباً عن المباراة ، هم : وسام ابو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح
ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.
7_استعدادات الاهلي للمباراة استعد المارد الأحمر للمباراة من خلال أكثر من مرحلة أبرزها المعسكر الخارجي بالإمارات الذي غاب عنه اللاعبين الدوليين وخاض الأهلي خلاله وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي إنتهتا بالخسارة في الأولى (1-2) والتعادل في الثانية (1-1) ، كما خاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة بالقاهرة فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف.
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