7 معلومات عن مباراة الأهلى وبلوزداد اليوم الجمعة 16 / 2 / 2024 بدورى الأبطال

MENAFN - Youm7) يستعد فريق الأهليلخوض مباراة قوية الليلة أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا ، خاصة وأنها ستكون هامة في مشوار المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا.

ونرصد في السطور التالية ، 7

معلومات عن مباراة الليلة:

1_موعد وملعب مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بإستاد 5 يوليو في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 2_طاقم تحكيم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يُدير مباراة الليلة ، طاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا ومعه الثنائي موتوييمانا وموجابا. 3_ترتيب الأهلي في المجموعة قبل مباراة الأهلي وبلوزداد اليوم يدخلالأهلي، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد. 4_نتيجة أخر مباراة بين الأهلي وشباب بلوزداد



تعادل الأهلي سلبياً مع بلوزداد في مباراة الذهاب بالقاهرة خلال ديسمبر الماضي

5_قائمة الأهلي لمبارة الليلة أصطحب كولر في رحلة الجزائر لخوض مباراة الليلة ، 22 لاعباً ، هم : مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ، كريم الدبيس ، علي معلول ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رامي ربيعة ،وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ، مروان عطية ، إمام عاشور ، عمرو السولية ،محمد مجدي أفشة" ، كريم نيدفيد ،مصطفي أبوالخير ، حسين الشحات وأنتوني موديست ، كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، ومحمود عبدالمنعم "كهربا". 6_غيابات الأهلي الليلة يغيب 11 لاعباً عن المباراة ، هم : وسام ابو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاحومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو ديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.7_استعدادات الاهلي للمباراة استعد المارد الأحمر للمباراة من خلال أكثر من مرحلة أبرزها المعسكر الخارجي بالإمارات الذي غاب عنه اللاعبين الدوليين وخاض الأهلي خلاله وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي إنتهتا بالخسارة في الأولى (1-2) والتعادل في الثانية (1-1) ، كما خاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة بالقاهرة فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف.