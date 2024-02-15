5 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة اسكواش أون فاير بواشنطن

(MENAFN
- Youm7) تأهل 5 لاعبين مصريين وهم، أمينة عرفي، منه وليد، هنا معتز، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، إلى الدور ربع النهائي ببطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:
نتائج السيدات:
هزيمة منه حامد أمام توماتو هو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-9 .
فوز منه وليد على لوسي تورمل بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 5-11, 13-11, 11-9, 11-7.
هزيمة هيا علي أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-1, 11-8.
فوز هنا معتز على ملك خفاجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-6.
هزيمة سلمى الطيب أمام صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5, 11-3.
فوز أمينة عرفي على منافستها الماليزية أينا أماني في دور الـ 16 بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 11-5.
هزيمة زينة ميكيوي أمام الماليزية أيرا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-7, 11-9.
وجاءت نتائج الرجال كالتالي:
فوز يوسف سليمان على منافسه فيلفان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-2.
هزيمة عمر مسعد أمام الأمريكي تود هارتي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-4.
فوز يوسف إبراهيم على لوكاس سيرم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 11-8.
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