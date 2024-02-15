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5 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة اسكواش أون فاير بواشنطن

2/15/2024 11:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) تأهل 5 لاعبين مصريين وهم، أمينة عرفي، منه وليد، هنا معتز، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، إلى الدور ربع النهائي ببطولة اسكواش أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:



نتائج السيدات:



هزيمة منه حامد أمام توماتو هو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-9 .



فوز منه وليد على لوسي تورمل بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 5-11, 13-11, 11-9, 11-7.



هزيمة هيا علي أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-1, 11-8.



فوز هنا معتز على ملك خفاجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-6.



هزيمة سلمى الطيب أمام صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5, 11-3.



فوز أمينة عرفي على منافستها الماليزية أينا أماني في دور الـ 16 بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 11-5.



هزيمة زينة ميكيوي أمام الماليزية أيرا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-7, 11-9.





وجاءت نتائج الرجال كالتالي:



فوز يوسف سليمان على منافسه فيلفان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-2.



هزيمة عمر مسعد أمام الأمريكي تود هارتي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-4.



فوز يوسف إبراهيم على لوكاس سيرم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 11-8.












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