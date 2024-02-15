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مصطفى عسل ومازن هشام يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة هيوستن لرجال الاسكواش

2/15/2024 11:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) تأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل لاعب الأهلي، ومازن هشام لاعب وادي دجلة، إلى الدور ربع النهائي ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.



وفاز مصطفى عسل على الكولومبي فارجاز بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3, 11-4.



كما فاز مازن هشام على مواطنه كريم الحمامي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-3, 11-2.



بذلك تضمن مصر 6 مقاعد في ربع نهائي هيوستن، حيث كان الرباعي المصري، على فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد وعلى أبو العينين، قد تأهلوا خلال منافسات اليوم الأول، قبل أن يلحق بهم، مصطفى عسل ومازن هشام بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني من دور الـ 16.



وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين، وهم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.












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