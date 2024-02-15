مصطفى عسل ومازن هشام يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة هيوستن لرجال الاسكواش

(MENAFN
- Youm7) تأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل لاعب الأهلي، ومازن هشام لاعب وادي دجلة، إلى الدور ربع النهائي ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.
وفاز مصطفى عسل على الكولومبي فارجاز بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3, 11-4.
كما فاز مازن هشام على مواطنه كريم الحمامي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-3, 11-2.
بذلك تضمن مصر 6 مقاعد في ربع نهائي هيوستن، حيث كان الرباعي المصري، على فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد وعلى أبو العينين، قد تأهلوا خلال منافسات اليوم الأول، قبل أن يلحق بهم، مصطفى عسل ومازن هشام بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني من دور الـ 16.
وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين، وهم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.
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