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جوميز يدرس منح الفرصة لمحمد صبحى أمام الإسماعيلى

2/15/2024 11:36:33 PM
(MENAFN- Youm7) يدرس البرتغالى جوزيه جومي
المدير
الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منح الفرصة لمحمد صبحى لحراسة مرمى القلعة البيضاء في مباراة الإسماعيلى المقبلة والمقرر لها يوم الإثنين 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى.



ويرغب جوميز في إعادة الثقة لمحمد صبحى خاصة بعد أن فقدها الحارس الدولى طوال الفترة الماضية،بسبب خلافه مع الإدارة فضلاً عن رغبة المدرب البرتغالى في خلق روح المنافسة مع زميله محمد عواد.



وتتوفر قناعة كبيرة لدى البرتغالى جوميز بمستوى محمد صبحى،لا سيما بعد أن سلمه مدرب الحراس تقريراً
مفصلاً عن الحارس الدولى وشارحاً لمدى التزام اللاعب ورغبته القوية في حراسة عرين القلعة البيضاء.



ويخطط جوميز في الفترة المقبلة لمفاتحة الإدارة في ملف تجديد عقد الحارس الدولى خاصة أنه ينتهى أخر الموسم،وفى الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأى نادى دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.














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