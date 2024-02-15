جوميز يدرس منح الفرصة لمحمد صبحى أمام الإسماعيلى

(MENAFN
- Youm7) يدرس البرتغالى جوزيه جومي
المدير
الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منح الفرصة لمحمد صبحى لحراسة مرمى القلعة البيضاء في مباراة الإسماعيلى المقبلة والمقرر لها يوم الإثنين 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى.
ويرغب جوميز في إعادة الثقة لمحمد صبحى خاصة بعد أن فقدها الحارس الدولى طوال الفترة الماضية،بسبب خلافه مع الإدارة فضلاً عن رغبة المدرب البرتغالى في خلق روح المنافسة مع زميله محمد عواد.
وتتوفر قناعة كبيرة لدى البرتغالى جوميز بمستوى محمد صبحى،لا سيما بعد أن سلمه مدرب الحراس تقريراً
مفصلاً عن الحارس الدولى وشارحاً لمدى التزام اللاعب ورغبته القوية في حراسة عرين القلعة البيضاء.
ويخطط جوميز في الفترة المقبلة لمفاتحة الإدارة في ملف تجديد عقد الحارس الدولى خاصة أنه ينتهى أخر الموسم،وفى الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأى نادى دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.
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