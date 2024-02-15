السلة راحة اليوم من مباريات بطولة الدوحة الودية بقطر

MENAFN - Youm7) يحصل اليوممنتخب كرة السلة رجالعلى راحة من مباريات بطولة الدوحة الودية والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 18 فبراير بقطر.

وخاض المنتخب أولى مبارياته امام البحرين أمس الخميس، بينما يخوض ثانى مبارياته غدا السبت أمام نظيره المنتخب الأردنى.

ووفقا لجدول البطولة فيلتقى منتخب مصر بقيادى هنرى رودل مع البحرين في أولى المباريات، ثم يلتقى مع الأردن في ثالث أيام البطولة

وجاء جدول البطولة كالتالى ..



15 فبراير

مصر والبحرين

17 فبراير

مصر والأردن

18 فبراير الأدوار النهائية



وتستمر فترة توقف دورى كرة السلة حتى 28 فبرايرالجارى وتعود المباريات 1 مارس المقبل، نظرا لارتباطات المنتخب بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية والتى تقام نهاية الشهر الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ،

وتُقام التصفيات الأفريقية خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.