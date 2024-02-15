السلة راحة اليوم من مباريات بطولة الدوحة الودية بقطر

(MENAFN
- Youm7) يحصل اليوم
منتخب كرة السلة رجال
على راحة من مباريات بطولة الدوحة الودية والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 18 فبراير بقطر.
وخاض المنتخب أولى مبارياته امام البحرين أمس الخميس، بينما يخوض ثانى مبارياته غدا السبت أمام نظيره المنتخب الأردنى.
ووفقا لجدول البطولة فيلتقى منتخب مصر بقيادى هنرى رودل مع البحرين في أولى المباريات، ثم يلتقى مع الأردن في ثالث أيام البطولة
وجاء جدول البطولة كالتالى ..
15 فبراير
مصر والبحرين
17 فبراير
مصر والأردن
18 فبراير الأدوار النهائية
وتستمر فترة توقف دورى كرة السلة حتى 28 فبرايرالجارى وتعود المباريات 1 مارس المقبل، نظرا لارتباطات المنتخب بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية والتى تقام نهاية الشهر الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ،
وتُقام التصفيات الأفريقية خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.
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