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وزارة العدل الامريكية تعلن تفكيك شبكة قرصنة الكترونية روسية وتحييد نشاطها

2/15/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15- 2 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل الامريكية اليوم الخميس عن تفكيك شبكة قرصنة الكترونية للمخابرات الروسية تستهدف الولايات المتحدة ومؤسساتها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان "عملية أذن لها القضاء في شهر يناير الماضي أدت الى تحييد شبكة مكونة من مئات من اجهزة التوجيه (رواتر) للمكاتب الصغيرة والمنازل تستخدم لاخفاء وتمكين "مجموعة متنوعة من الجرائم" وتتضمن التصيد الاحتيالي واسعة النطاق وحملات مماثلة لجمع البيانات ضد اهداف ذات اهمية استخباراتية للحكومة الروسية.
واضاف البيان ان تلك العمليات الاجرامية استهدفت المكاتب التابعة للحكومة الامريكية والمؤسسات العسكرية والامنية والشركات لجعلها "منصة للتجسس الالكتروني".
وفي هذا السياق نقل البيان الحكومي عن وزير العدل الامريكي ميريك غارلاند "في هذه الحالة لجأت أجهزة المخابرات الروسية إلى جماعات إجرامية لمساعدتها على استهداف أجهزة الراوتر في المنازل والمكاتب لكن وزارة العدل أحبطت مخططها".
واكد غارلاند عزم وزارته على تسريع الجهود الرامية إلى تعطيل الحملات الإلكترونية للحكومة الروسية ضد الولايات المتحدة وشركائها لاسيما أوكرانيا.
من جهتها قالت وكيلة وزير العدل الأمريكي ليزا موناكو في البيان "انه للمرة الثانية خلال شهرين نجحنا في منع قراصنة رقميين ترعاهم دولة من تنفيذ هجمات إلكترونية تحت غطاء أجهزة اتصال بالإنترنت (راوتر) أميركية هشة".
واضافت موناكو "سنستمر في ممارسة جميع سلطاتنا القانونية لمنع الحاق الضرر وحماية الجمهور سواء كان المتسللون من روسيا او الصين او من اي تهديد عالمي اخر".(النهاية)

ا م م



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