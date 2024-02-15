وزارة العدل الامريكية تعلن تفكيك شبكة قرصنة الكترونية روسية وتحييد نشاطها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15- 2 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل الامريكية اليوم الخميس عن تفكيك شبكة قرصنة الكترونية للمخابرات الروسية تستهدف الولايات المتحدة ومؤسساتها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان "عملية أذن لها القضاء في شهر يناير الماضي أدت الى تحييد شبكة مكونة من مئات من اجهزة التوجيه (رواتر) للمكاتب الصغيرة والمنازل تستخدم لاخفاء وتمكين "مجموعة متنوعة من الجرائم" وتتضمن التصيد الاحتيالي واسعة النطاق وحملات مماثلة لجمع البيانات ضد اهداف ذات اهمية استخباراتية للحكومة الروسية.
واضاف البيان ان تلك العمليات الاجرامية استهدفت المكاتب التابعة للحكومة الامريكية والمؤسسات العسكرية والامنية والشركات لجعلها "منصة للتجسس الالكتروني".
وفي هذا السياق نقل البيان الحكومي عن وزير العدل الامريكي ميريك غارلاند "في هذه الحالة لجأت أجهزة المخابرات الروسية إلى جماعات إجرامية لمساعدتها على استهداف أجهزة الراوتر في المنازل والمكاتب لكن وزارة العدل أحبطت مخططها".
واكد غارلاند عزم وزارته على تسريع الجهود الرامية إلى تعطيل الحملات الإلكترونية للحكومة الروسية ضد الولايات المتحدة وشركائها لاسيما أوكرانيا.
من جهتها قالت وكيلة وزير العدل الأمريكي ليزا موناكو في البيان "انه للمرة الثانية خلال شهرين نجحنا في منع قراصنة رقميين ترعاهم دولة من تنفيذ هجمات إلكترونية تحت غطاء أجهزة اتصال بالإنترنت (راوتر) أميركية هشة".
واضافت موناكو "سنستمر في ممارسة جميع سلطاتنا القانونية لمنع الحاق الضرر وحماية الجمهور سواء كان المتسللون من روسيا او الصين او من اي تهديد عالمي اخر".(النهاية)
ا م م
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