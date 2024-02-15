البيت الأبيض يحذر من سقوط مدينة أفدييفكا الأوكرانية في قبضة الجيش الروسي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 15 - 2 (كونا) -- حذر البيت الأبيض اليوم الخميس من سقوط مدينة أفدييفكا على الجبهة الشرقية الأوكرانية في قبضة القوات الروسية التي تخوض منذ نحو عامين حربا في أوكرانيا المدعومة بقوة من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض إن المدينة "معرضة لخطر الوقوع تحت السيطرة الروسية. ويحدث هذا إلى حد كبير بسبب نفاد ذخيرة المدفعية لدى القوات الأوكرانية على الأرض".
وأضاف "لأن الكونغرس لم يوافق بعد (على مساعدات لأوكرانيا) فإننا لم نتمكن من تزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية التي تحتاجها بشدة لعرقلة هذه الهجمات الروسية"، منبها إلى أن روسيا "ترسل موجة تلو الأخرى من القوات المجندة لمهاجمة المواقع الأوكرانية".
وأكد كيربي أن "القتال يحتدم بشكل لا يصدق في الشرق وخاصة في مدينة تسمى أفدييفكا" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتلقى تقارير من الأوكرانيين تفيد بأن الوضع حرج، مع استمرار الروس في الضغط على المواقع الأوكرانية كل يوم".
وتابع كيربي أن القوات الروسية "تصل حاليا إلى الخنادق الأوكرانية في أفدييفكا، وقد بدأت في التغلب على الدفاعات الأوكرانية. إن تكلفة تقاعس الكونغرس عن التحرك باهظة للغاية، ويتحملها الجنود الأوكرانيون".
وحث المسؤول الأمريكي الكونغرس على تمرير حزمة مساعدات لدعم كييف من دون مزيد من التأخير". لكن الخلافات السياسية لا تزال تعرقل تمرير تلك الحزمة. وقبل أيام وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يتضمن مساعدات لأوكرانيا، لكن الجمهوريين في مجلس النواب قد لا يوافقون على طرح تلك الحزمة للتصويت من الأساس.
وتتزامن هذه التصريحات مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي لا تزال مستمرة من دون أي مؤشرات في الأفق على اقتراب نهايتها. (النهاية)
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