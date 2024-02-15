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البيت الأبيض يحذر من سقوط مدينة أفدييفكا الأوكرانية في قبضة الجيش الروسي

2/15/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 15 - 2 (كونا) -- حذر البيت الأبيض اليوم الخميس من سقوط مدينة أفدييفكا على الجبهة الشرقية الأوكرانية في قبضة القوات الروسية التي تخوض منذ نحو عامين حربا في أوكرانيا المدعومة بقوة من الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض إن المدينة "معرضة لخطر الوقوع تحت السيطرة الروسية. ويحدث هذا إلى حد كبير بسبب نفاد ذخيرة المدفعية لدى القوات الأوكرانية على الأرض".
وأضاف "لأن الكونغرس لم يوافق بعد (على مساعدات لأوكرانيا) فإننا لم نتمكن من تزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية التي تحتاجها بشدة لعرقلة هذه الهجمات الروسية"، منبها إلى أن روسيا "ترسل موجة تلو الأخرى من القوات المجندة لمهاجمة المواقع الأوكرانية".
وأكد كيربي أن "القتال يحتدم بشكل لا يصدق في الشرق وخاصة في مدينة تسمى أفدييفكا" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتلقى تقارير من الأوكرانيين تفيد بأن الوضع حرج، مع استمرار الروس في الضغط على المواقع الأوكرانية كل يوم".
وتابع كيربي أن القوات الروسية "تصل حاليا إلى الخنادق الأوكرانية في أفدييفكا، وقد بدأت في التغلب على الدفاعات الأوكرانية. إن تكلفة تقاعس الكونغرس عن التحرك باهظة للغاية، ويتحملها الجنود الأوكرانيون".
وحث المسؤول الأمريكي الكونغرس على تمرير حزمة مساعدات لدعم كييف من دون مزيد من التأخير". لكن الخلافات السياسية لا تزال تعرقل تمرير تلك الحزمة. وقبل أيام وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يتضمن مساعدات لأوكرانيا، لكن الجمهوريين في مجلس النواب قد لا يوافقون على طرح تلك الحزمة للتصويت من الأساس.
وتتزامن هذه التصريحات مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي لا تزال مستمرة من دون أي مؤشرات في الأفق على اقتراب نهايتها. (النهاية)

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