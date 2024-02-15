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إسبانيا تعلن حزمة تدابير للاستجابة لمطالب المزارعين الغاضبين

2/15/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الزارعة الإسباني لويس بلاناس مساء اليوم الخميس حزمة تدابير استجابة لمطالب المزارعين الذين يواصلون احتجاجهم لليوم العاشر على التوالي للمطالبة بتحسين ظروف العمل وخفض تكاليف الإنتاج.
وقال بلاناس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع ممثلي النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث في إسبانيا ان الحكومة ستتخذ إجراءات لدعم السلسلة الغذائية والحد من البيروقراطية ووضع القيود على المواد الغذائية المستوردة لتتوافق مع المعايير الأوروبية.
وأوضح ان إسبانيا ستطلب من الاتحاد الأوروبي تعديل قانون السلسلة الغذائية لفرض قيود على الواردات من دول ثالثة وزيادة الرقابة على المنتجات التي تحتوي على مبيدات حشرية محظورة في الفضاء الأوروبي والتي تستورد بسبب انخفاض أسعارها في بلدان المنشأ.
وذكر ان الحكومة الإسبانية ستنشئ كذلك وكالة حكومية للمعلومات والرقابة على الأغذية لضبط المخالفات في السلسلة الغذائية إلى جانب تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
ويأتي ذلك في ختام الاجتماع مع ممثلي النقابات الزراعية الذين ثمنوا نتائج الاجتماع غير انهم وصفوها بغير الكافية معلنين ان الاحتجاجات ستستمر وفق الجدول المحدد في الأيام المقبلة للمطالبة بخفض تكاليف الإنتاج وزيادة المعونات للقطاع.
وتشهد إسبانيا منذ 10 أيام تظاهرات واحتجاجات على امتداد الجغرافية الإسبانية علما ان قوافل المحتجين على الجرارات أغلقوا عددا كبيرا من الطرق المؤدية إلى المراكز اللوجستية في عدد من المدن آخرها (ميركامدريد) وهي أكبر منصة لتوزيع وتسويق الأغذية الطازجة في إسبانيا صباح اليوم الخميس. (النهاية)

ه ن د / س ع م





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