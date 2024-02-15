إسبانيا تعلن حزمة تدابير للاستجابة لمطالب المزارعين الغاضبين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الزارعة الإسباني لويس بلاناس مساء اليوم الخميس حزمة تدابير استجابة لمطالب المزارعين الذين يواصلون احتجاجهم لليوم العاشر على التوالي للمطالبة بتحسين ظروف العمل وخفض تكاليف الإنتاج.
وقال بلاناس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع ممثلي النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث في إسبانيا ان الحكومة ستتخذ إجراءات لدعم السلسلة الغذائية والحد من البيروقراطية ووضع القيود على المواد الغذائية المستوردة لتتوافق مع المعايير الأوروبية.
وأوضح ان إسبانيا ستطلب من الاتحاد الأوروبي تعديل قانون السلسلة الغذائية لفرض قيود على الواردات من دول ثالثة وزيادة الرقابة على المنتجات التي تحتوي على مبيدات حشرية محظورة في الفضاء الأوروبي والتي تستورد بسبب انخفاض أسعارها في بلدان المنشأ.
وذكر ان الحكومة الإسبانية ستنشئ كذلك وكالة حكومية للمعلومات والرقابة على الأغذية لضبط المخالفات في السلسلة الغذائية إلى جانب تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
ويأتي ذلك في ختام الاجتماع مع ممثلي النقابات الزراعية الذين ثمنوا نتائج الاجتماع غير انهم وصفوها بغير الكافية معلنين ان الاحتجاجات ستستمر وفق الجدول المحدد في الأيام المقبلة للمطالبة بخفض تكاليف الإنتاج وزيادة المعونات للقطاع.
وتشهد إسبانيا منذ 10 أيام تظاهرات واحتجاجات على امتداد الجغرافية الإسبانية علما ان قوافل المحتجين على الجرارات أغلقوا عددا كبيرا من الطرق المؤدية إلى المراكز اللوجستية في عدد من المدن آخرها (ميركامدريد) وهي أكبر منصة لتوزيع وتسويق الأغذية الطازجة في إسبانيا صباح اليوم الخميس. (النهاية)
ه ن د / س ع م
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