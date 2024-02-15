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الأمم المتحدة تحذر من قصف الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية وعرقلة العمليات الإنسانية

2/15/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 15 - 2 (كونا) -- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الخميس من القصف الجوي الكثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ما يعقد العمليات الإنسانية "الهشة" هناك.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي إن المنظومة تواصل مع شركاؤها "فعل ما يشبه المستحيل" لمساعدة المحتاجين في ظل التحديات الهائلة مشيرا إلى أن تصاعد القتال في رفح قد يزيد صعوبة أوضاع المدنيين.
وأكد دوجاريك احتياج عاملي الإغاثة إلى تأمين الظروف الأساسية للأمان وفتح الطرق وضمان قدرة الشاحنات على الحركة ودخول المساعدات.
من جانبها ذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان أن أحد شركائها الرئيسيين أقام مستشفى ميدانيا على الحدود بين مدينة خان يونس ورفح للمساعدة في معالجة النقص الحاد في الرعاية والمنشآت الطبية.
وحول التقارير المتعلقة بمجمع مستشفى ناصر في (خان يونس) أعرب المدير العام للمنظمة تيدروس غيبرييسوس عن القلق بشأن ما أفيد عن مقتل مدنيين وأوامر إجلاء النازحين المحتمين بالمجمع.
واعتبر غيبرييسوس مستشفى ناصر العمود الفقري للنظام الصحي في جنوب غزة فيما شدد على ضرورة حمايته وضمان الوصول الإنساني إليه.
كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في (رفح) مساء الأحد الماضي ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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