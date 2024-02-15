الأمم المتحدة تحذر من قصف الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية وعرقلة العمليات الإنسانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 15 - 2 (كونا) -- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الخميس من القصف الجوي الكثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ما يعقد العمليات الإنسانية "الهشة" هناك.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي إن المنظومة تواصل مع شركاؤها "فعل ما يشبه المستحيل" لمساعدة المحتاجين في ظل التحديات الهائلة مشيرا إلى أن تصاعد القتال في رفح قد يزيد صعوبة أوضاع المدنيين.
وأكد دوجاريك احتياج عاملي الإغاثة إلى تأمين الظروف الأساسية للأمان وفتح الطرق وضمان قدرة الشاحنات على الحركة ودخول المساعدات.
من جانبها ذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان أن أحد شركائها الرئيسيين أقام مستشفى ميدانيا على الحدود بين مدينة خان يونس ورفح للمساعدة في معالجة النقص الحاد في الرعاية والمنشآت الطبية.
وحول التقارير المتعلقة بمجمع مستشفى ناصر في (خان يونس) أعرب المدير العام للمنظمة تيدروس غيبرييسوس عن القلق بشأن ما أفيد عن مقتل مدنيين وأوامر إجلاء النازحين المحتمين بالمجمع.
واعتبر غيبرييسوس مستشفى ناصر العمود الفقري للنظام الصحي في جنوب غزة فيما شدد على ضرورة حمايته وضمان الوصول الإنساني إليه.
كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في (رفح) مساء الأحد الماضي ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. (النهاية)
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