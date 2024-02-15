الولايات المتحدة تتهم روسيا بتطوير سلاح مثير للقلق ضد الأقمار الاصطناعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 2 (كونا) -- قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس إن روسيا تطور قدرات عسكرية مثيرة للقلق لاستخدامها ضد الأقمار الاصطناعية لكنه لم يتحدث بالتفصيل عن طبيعة هذه القدرات.
جاء ذلك إثر ضجة إعلامية في الولايات المتحدة أثارتها تقارير في وسائل الإعلام وبيان لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك تورنر ذكر فيه أن اللجنة أطلعت أعضاء الكونغرس على "معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي".
وطلب رئيس لجنة الاستخبارات من الرئيس جو بايدن "رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفائنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بشكل علني".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض "أريد أن أكون واضحا بشأن أمرين أولهما أن (هذا التهديد) ليست قدرة نشطة جرى نشرها".
وتابع "على رغم أن سعي روسيا للحصول على هذه القدرات بالذات أمر مثير للقلق فإنه لا يوجد تهديد مباشر لسلامة أي شخص. نحن لا نتحدث عن سلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو التسبب في دمار مادي هنا على الأرض".
وتابع "نراقب عن كثب هذا النشاط الروسي وسنستمر في أخذه على محمل الجد. هناك إحاطات تقدم للرئيس بايدن بشكل منتظم من قبل فريق الأمن القومي وهو على اطلاع كامل" بالتهديد المتعلق بالقدرات الروسية المضادة للأقمار الصناعية.
وقال إن الرئيس وجه باتخاذ سلسلة من الإجراءات الأولية بما في ذلك إحاطات إضافية لقادة الكونغرس والتواصل الدبلوماسي المباشر مع روسيا ومع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها ومع جميع الدول التي لها مصالح على المحك.
وبخصوص الدعوة إلى الكشف عن تفاصيل هذا التهديد أوضح كيربي أن الاستخبارات الأمريكية "لديها مخاوف جدية بشأن رفع السرية على نطاق واسع عن هذه المعلومات الاستخبارية".
لكن كيربي أكد أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يعقد اجتماعات مع قيادة مجلس النواب ورؤساء اللجان والمشرفين اليوم لاطلاعهم على أحدث المعلومات الاستخباراتية والتحليلات لها "وسنقدم إحاطة لمجلس الشيوخ عندما يعود إلى الانعقاد في 25 فبراير". (النهاية)
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