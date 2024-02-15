Friday, 16 February 2024 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة تتهم روسيا بتطوير سلاح مثير للقلق ضد الأقمار الاصطناعية

2/15/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 2 (كونا) -- قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس إن روسيا تطور قدرات عسكرية مثيرة للقلق لاستخدامها ضد الأقمار الاصطناعية لكنه لم يتحدث بالتفصيل عن طبيعة هذه القدرات.
جاء ذلك إثر ضجة إعلامية في الولايات المتحدة أثارتها تقارير في وسائل الإعلام وبيان لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك تورنر ذكر فيه أن اللجنة أطلعت أعضاء الكونغرس على "معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي".
وطلب رئيس لجنة الاستخبارات من الرئيس جو بايدن "رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفائنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بشكل علني".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض "أريد أن أكون واضحا بشأن أمرين أولهما أن (هذا التهديد) ليست قدرة نشطة جرى نشرها".
وتابع "على رغم أن سعي روسيا للحصول على هذه القدرات بالذات أمر مثير للقلق فإنه لا يوجد تهديد مباشر لسلامة أي شخص. نحن لا نتحدث عن سلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو التسبب في دمار مادي هنا على الأرض".
وتابع "نراقب عن كثب هذا النشاط الروسي وسنستمر في أخذه على محمل الجد. هناك إحاطات تقدم للرئيس بايدن بشكل منتظم من قبل فريق الأمن القومي وهو على اطلاع كامل" بالتهديد المتعلق بالقدرات الروسية المضادة للأقمار الصناعية.
وقال إن الرئيس وجه باتخاذ سلسلة من الإجراءات الأولية بما في ذلك إحاطات إضافية لقادة الكونغرس والتواصل الدبلوماسي المباشر مع روسيا ومع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها ومع جميع الدول التي لها مصالح على المحك.
وبخصوص الدعوة إلى الكشف عن تفاصيل هذا التهديد أوضح كيربي أن الاستخبارات الأمريكية "لديها مخاوف جدية بشأن رفع السرية على نطاق واسع عن هذه المعلومات الاستخبارية".
لكن كيربي أكد أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان يعقد اجتماعات مع قيادة مجلس النواب ورؤساء اللجان والمشرفين اليوم لاطلاعهم على أحدث المعلومات الاستخباراتية والتحليلات لها "وسنقدم إحاطة لمجلس الشيوخ عندما يعود إلى الانعقاد في 25 فبراير". (النهاية)

ع س ج / ه س ص



MENAFN15022024000071011013ID1107859760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث