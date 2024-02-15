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رئيس الوزراء البريطاني يدعو الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقانون الدولي الإنساني

2/15/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 2 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس الاحتلال الاسرائيلي إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الانساني وحماية البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.
وأكد بيان لرئاسة الوزراء البريطانية أن سوناك حث خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو أهمية بذل المزيد من الجهود لتخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الإنسانية وضمان قدرة الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة على الوصول إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة.
وأشار في هذا السياق الى حجم الأزمة الإنسانية في غزة مع ما يفرضه ذلك على الاحتلال بفتح معبر (كرم أبو سالم) بالكامل والسماح بإيصال المساعدات الدولية عن طريق البحر عبر ميناء إسدود
مضيفا ان المملكة المتحدة تقف على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.
ورأى سوناك انه " من الواجب تجنب تأجيج التوترات وتقويض الأمن في الضفة الغربية باعتبار أن حل الدولتين القابل للحياة هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار للجانبين".(النهاية)


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