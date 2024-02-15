رئيس الوزراء البريطاني يدعو الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقانون الدولي الإنساني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 2 (كونا) -- دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس الاحتلال الاسرائيلي إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الانساني وحماية البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.
وأكد بيان لرئاسة الوزراء البريطانية أن سوناك حث خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو أهمية بذل المزيد من الجهود لتخفيف القيود المفروضة على الإمدادات الإنسانية وضمان قدرة الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة على الوصول إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة.
وأشار في هذا السياق الى حجم الأزمة الإنسانية في غزة مع ما يفرضه ذلك على الاحتلال بفتح معبر (كرم أبو سالم) بالكامل والسماح بإيصال المساعدات الدولية عن طريق البحر عبر ميناء إسدود
مضيفا ان المملكة المتحدة تقف على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.
ورأى سوناك انه " من الواجب تجنب تأجيج التوترات وتقويض الأمن في الضفة الغربية باعتبار أن حل الدولتين القابل للحياة هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار للجانبين".(النهاية)
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