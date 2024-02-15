صندوق الإيفاد يخصص ملياري دولار لانتشال 100 مليون شخص بالريف من براثن الفقر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 15 - 2 (كونا) -- اعتمد مجلس محافظين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) اليوم الخميس خطة استثمارات بملياري دولار تهدف الى انتشال نحو 100 مليون من سكان الريف في العالم من براثن الفقر والجوع.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الذي انعقد على مدى يومين تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل آمن غذائيا" بمقر المنظمة بالعاصمة الايطالية بمشاركة دولة الكويت.
وذكر البيان الختامي للمؤتمر أن الدول الأعضاء البالغ عددها 178 دولة اعتمدت التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق من أجل تعبئة 2 مليار دولار من التمويل الجديد لتنفيذ برنامج عمل بقيمة 10 مليارات دولار من أجل تحسين الإنتاج والدخل لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لأكثر من 100 مليون شخص على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح أنه حتى الأن تعهدت 68 دولة عضوا بالتزامات حققت رقما قياسيا قدرها 34ر1 مليار دولار لصالح تجديد الصندوق الثالث عشر لموارد برنامج العمل لفترة ثلاث سنوات من 2025 الى 2027 ما يعد خطوة قياسية إلى الأمام في الطريق إلى أكبر تجديد للموارد على الإطلاق.
وأشار الى أن الالتزامات التي جرى التعهد بها بالفعل للتجديد الثالث عشر تجاوزت مجمل التعهدات التي جرى تعبئتها للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق للفترة 2022 الى 2024 والتي بلغت 28ر1 مليار دولار.
وقال رئيس الصندوق ألفرو لاريو ان”هذه الاستثمارات - المستهدفة - سوف تخلق وظائف وفرصا وستزيد من القدرة على الصمود“ كونها”استثمارات أساسية في خلق الرخاء المشترك والقدرة على الصمود في المجتمعات الأكثر ضعفا في العالم“.
واعتبر تقديم 45 دولة - بين الدول الأعضاء التي تعهدت حتى الآن - أعلى تعهد لها على الإطلاق وزيادة 14 دولة من التزامها بأكثر من 50 في المائة منذ دورة إعلان التبرعات الأخيرة، انما”يدل على التزامها القوي لدعم (ايفاد) الذي يعد أداة ممتازة وفعالة للغاية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي“.
وحدد تقرير التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق والقرار الذي اعتمدته الدول الأعضاء ثلاث أولويات رئيسية للصندوق تتمثل في زيادة تركيزه على السياقات الهشة وزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لصغار المزارعين وزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.
ونبه الى أن المساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل البلدان النامية لن تكفي لسد الفجوة المالية للتكيف مع المناخ والقضاء على الجوع وجعل النظم الغذائية أكثر استدامة ومرونة وإنصافا وانه سيكون من الضروري إشراك أصحاب المصلحة في القطاع الخاص وتمويلهم بدءا من المستثمرين العالميين إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وقال موضحا أن التقديرات تشير إلى أننا بحاجة إلى تمويل إضافي يتراوح بين 33 و50 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لمكافحة الجوع وفق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وخلال دورة مجلس المحافظين رحب أعضاء المجلس المحافظين بانضمام صربيا كدولة عضو جديد كما حصلت ليتوانيا الوم على الموافقة كدولة عضو جديدة للانضمام إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أن تكتمل صلاحية عضويتها عند إيداع أدوات الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
وشاركت دولة الكويت وهي إحدى الدول الرئيسية المؤسسة في المؤتمر بوفد يترأسه نائب محافظ الكويت لدى الايفاد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر ويضم عضو المجلس التنفيذي بالمنظمة ومراقب ادارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية في الصندوق الكويتي خالد الخالد.
وأنشئ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) عام 1978 بمبادرة مجموعة أوبك في مؤتمر الأغذية العالمي عام 1974 عقب المجاعات التي اجتاحت إفريقيا وآسيا بهدف "تمكين الفقراء من سكان الريف من تحسين أمنهم الغذائي وتعزيز قدراتهم وحشد التأييد لقضاياهم وتعبئة الاستثمارات عبر الشراكات التنموية. (النهاية)
م ن / ه س ص
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