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صندوق الإيفاد يخصص ملياري دولار لانتشال 100 مليون شخص بالريف من براثن الفقر

2/15/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 15 - 2 (كونا) -- اعتمد مجلس محافظين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) اليوم الخميس خطة استثمارات بملياري دولار تهدف الى انتشال نحو 100 مليون من سكان الريف في العالم من براثن الفقر والجوع.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الذي انعقد على مدى يومين تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل آمن غذائيا" بمقر المنظمة بالعاصمة الايطالية بمشاركة دولة الكويت.
وذكر البيان الختامي للمؤتمر أن الدول الأعضاء البالغ عددها 178 دولة اعتمدت التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق من أجل تعبئة 2 مليار دولار من التمويل الجديد لتنفيذ برنامج عمل بقيمة 10 مليارات دولار من أجل تحسين الإنتاج والدخل لتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لأكثر من 100 مليون شخص على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح أنه حتى الأن تعهدت 68 دولة عضوا بالتزامات حققت رقما قياسيا قدرها 34ر1 مليار دولار لصالح تجديد الصندوق الثالث عشر لموارد برنامج العمل لفترة ثلاث سنوات من 2025 الى 2027 ما يعد خطوة قياسية إلى الأمام في الطريق إلى أكبر تجديد للموارد على الإطلاق.
وأشار الى أن الالتزامات التي جرى التعهد بها بالفعل للتجديد الثالث عشر تجاوزت مجمل التعهدات التي جرى تعبئتها للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق للفترة 2022 الى 2024 والتي بلغت 28ر1 مليار دولار.
وقال رئيس الصندوق ألفرو لاريو ان”هذه الاستثمارات - المستهدفة - سوف تخلق وظائف وفرصا وستزيد من القدرة على الصمود“ كونها”استثمارات أساسية في خلق الرخاء المشترك والقدرة على الصمود في المجتمعات الأكثر ضعفا في العالم“.
واعتبر تقديم 45 دولة - بين الدول الأعضاء التي تعهدت حتى الآن - أعلى تعهد لها على الإطلاق وزيادة 14 دولة من التزامها بأكثر من 50 في المائة منذ دورة إعلان التبرعات الأخيرة، انما”يدل على التزامها القوي لدعم (ايفاد) الذي يعد أداة ممتازة وفعالة للغاية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي“.
وحدد تقرير التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق والقرار الذي اعتمدته الدول الأعضاء ثلاث أولويات رئيسية للصندوق تتمثل في زيادة تركيزه على السياقات الهشة وزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لصغار المزارعين وزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.
ونبه الى أن المساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل البلدان النامية لن تكفي لسد الفجوة المالية للتكيف مع المناخ والقضاء على الجوع وجعل النظم الغذائية أكثر استدامة ومرونة وإنصافا وانه سيكون من الضروري إشراك أصحاب المصلحة في القطاع الخاص وتمويلهم بدءا من المستثمرين العالميين إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وقال موضحا أن التقديرات تشير إلى أننا بحاجة إلى تمويل إضافي يتراوح بين 33 و50 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لمكافحة الجوع وفق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وخلال دورة مجلس المحافظين رحب أعضاء المجلس المحافظين بانضمام صربيا كدولة عضو جديد كما حصلت ليتوانيا الوم على الموافقة كدولة عضو جديدة للانضمام إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أن تكتمل صلاحية عضويتها عند إيداع أدوات الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
وشاركت دولة الكويت وهي إحدى الدول الرئيسية المؤسسة في المؤتمر بوفد يترأسه نائب محافظ الكويت لدى الايفاد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر ويضم عضو المجلس التنفيذي بالمنظمة ومراقب ادارة العمليات لشؤون المنظمات والهيئات الدولية في الصندوق الكويتي خالد الخالد.
وأنشئ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) عام 1978 بمبادرة مجموعة أوبك في مؤتمر الأغذية العالمي عام 1974 عقب المجاعات التي اجتاحت إفريقيا وآسيا بهدف "تمكين الفقراء من سكان الريف من تحسين أمنهم الغذائي وتعزيز قدراتهم وحشد التأييد لقضاياهم وتعبئة الاستثمارات عبر الشراكات التنموية. (النهاية)

م ن / ه س ص



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