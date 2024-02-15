وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك قرارات محكمة العدل الدولية بمواصلة عدوانه على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 15 ـ 2 (كونا) -- أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور اليوم الخميس أن الكيان الإسرائيلي المحتل ينتهك قرارات محكمة العدل الدولية بمواصلة هجماته على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها باندور خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن تأكيدها أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مدينة رفح مؤخرا يؤكد الادعاءات التي قدمتها بلادها إلى محكمة العدل الدولية بأن الإبادة الجماعية تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كانت جنوب إفريقيا قد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية الثلاثاء للنظر في قرار الكيان الإسرائيلي المحتل توسيع عدوانه البري الى رفح جنوب قطاع غزة وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم الهيئة القضائية سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين في القطاع المحاصر والذي يتعرض الى عدوان وحشي منذ أكتوبر الماضي.
وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الكيان الإسرائيلي باتخاذ كل الاجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الابادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري وتفادي استهداف المدنيين والمنشآت في قطاع غزة.
ويأتي قرار المحكمة ردا على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب إفريقيا بخصوص إقرار تدابير مؤقتة في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية. (النهاية)
م ر / ه س ص
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