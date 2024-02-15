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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك قرارات محكمة العدل الدولية بمواصلة عدوانه على غزة

2/15/2024 11:36:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 15 ـ 2 (كونا) -- أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور اليوم الخميس أن الكيان الإسرائيلي المحتل ينتهك قرارات محكمة العدل الدولية بمواصلة هجماته على قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها باندور خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن تأكيدها أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مدينة رفح مؤخرا يؤكد الادعاءات التي قدمتها بلادها إلى محكمة العدل الدولية بأن الإبادة الجماعية تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كانت جنوب إفريقيا قد قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية الثلاثاء للنظر في قرار الكيان الإسرائيلي المحتل توسيع عدوانه البري الى رفح جنوب قطاع غزة وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم الهيئة القضائية سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين في القطاع المحاصر والذي يتعرض الى عدوان وحشي منذ أكتوبر الماضي.
وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الكيان الإسرائيلي باتخاذ كل الاجراءات المنصوص عليها لمنع التحريض المباشر على الابادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري وتفادي استهداف المدنيين والمنشآت في قطاع غزة.
ويأتي قرار المحكمة ردا على الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب إفريقيا بخصوص إقرار تدابير مؤقتة في قضيتها ضد الكيان الصهيوني المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية. (النهاية)

م ر / ه س ص



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