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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

2/15/2024 11:36:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA))
3138175 واشنطن - الولايات المتحدة تتهم روسيا بتطوير سلاح "مثير للقلق" لاستخدامه ضد الأقمار الاصطناعية من دون أن تفصح عن طبيعته.






3138158 بيروت - مقتل سبعة من عناصر المقاومة اللبنانية بقصف إسرائيلي على جنوبي لبنان وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.






3138154 القاهرة - مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يدعو إلى استمرار التحرك العربي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات التهجير القسري واستمرار الحصار والتدمير الممنهج لكل اشكال الحياة في قطاع غزة.






3138108 الرياض - هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعلن أنها رصدت هزة أرضية بقوة 40ر4 درجة على مقياس ريختر وبعمق 32 كليومتر في وسط البحر الأحمر.







3138178 روما - مجلس محاظفي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) يعتمد خطة استثمارات بملياري دولار تهدف الى انتشال نحو 100 مليون من سكان الريف في العالم من براثن الفقر والجوع. (النهاية)

ه س ص




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