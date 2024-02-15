موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3138175 واشنطن - الولايات المتحدة تتهم روسيا بتطوير سلاح "مثير للقلق" لاستخدامه ضد الأقمار الاصطناعية من دون أن تفصح عن طبيعته.
3138158 بيروت - مقتل سبعة من عناصر المقاومة اللبنانية بقصف إسرائيلي على جنوبي لبنان وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.
3138154 القاهرة - مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يدعو إلى استمرار التحرك العربي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات التهجير القسري واستمرار الحصار والتدمير الممنهج لكل اشكال الحياة في قطاع غزة.
3138108 الرياض - هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعلن أنها رصدت هزة أرضية بقوة 40ر4 درجة على مقياس ريختر وبعمق 32 كليومتر في وسط البحر الأحمر.
3138178 روما - مجلس محاظفي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) يعتمد خطة استثمارات بملياري دولار تهدف الى انتشال نحو 100 مليون من سكان الريف في العالم من براثن الفقر والجوع. (النهاية)
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