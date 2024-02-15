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مرسوم أميري كويتي بحل مجلس الأمة

2/15/2024 11:36:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- صدر مرسوم أميري كويتي اليوم الخميس بحل مجلس الأمة ، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح وموافقة المجلس وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) .
ونقلت الوكالة، أن المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة يعمل به من تاريخه، وصدر وفقا للمادة 107 من الدستور "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
15/02/2024 22:46:51

MENAFN15022024000117011021ID1107859755

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