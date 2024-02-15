مرسوم أميري كويتي بحل مجلس الأمة

مرسوم أميري كويتي بحل مجلس الأمة
التاريخ
2/15/2024 11:36:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- صدر مرسوم أميري كويتي اليوم الخميس بحل مجلس الأمة ، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح وموافقة المجلس وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) .
ونقلت الوكالة، أن المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة يعمل به من تاريخه، وصدر وفقا للمادة 107 من الدستور "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
15/02/2024 22:46:51
MENAFN15022024000117011021ID1107859755
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