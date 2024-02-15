نادي المتقاعدين العسكريين بعجلون يحتفل بيوم الوفاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 15 شباط (بترا)- احتفل نادي المتقاعدين العسكريين في محافظة عجلون اليوم الخميس في قاعة النادي بيوم الوفاء للمتقاعدين والمحاربين القدامى، بحضور عدد من النواب ومدراء الدوائر الحكومية والخدمية وجمع من المتقاعدين وابناء المحافظة.

وقال محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف الذي رعى فعاليات الحفل، إن الاحتفال يأتي تعببيرا عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة العزيزة ولاستذكار تضحيات النشامى من أجل الوطن والأمة والذين سطروا أروع ملاحم الرجولة والفداء والتضحيه خلال خدمتهم المشرفة جنوداً وضباطاً في الجيش العربي المصطفوي صاحب الإنجازات العظيمة في ميادين الشرف المجيدة .

وثمن مدير النادي العقيد الركن حبيب مقطش مكارم جلالة الملك عبد الله الثاني للقوات المسلحة الأردنية والمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وتخصيص الخامس عشر من شهر شباط من كل عام يوم وفاء للمحاربين القدماء والمتقاعدين العسكريين، للتعبير عن الفخر والاعتزاز بما قدموه من شجاعات وتضحيات للدفاع عن الوطن .

واشتمل الاحتفال على كلمات، قدمها اللواء الركن المتقاعد اسماعيل العرود والعميد الركن المتقاعد عبد الرحمن الشرع والعميد الركن المتقاعد احمد القضاة، عبروا فيها عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية ودور أبطال الجيش العربي الذين قدموا التضحيات وفازوا بالشهادة فداء للأقصى والأرض المقدسة وقصيدة شعرية القتها الطالبة راما المومني من مدرسة عبين.

وفي نهاية الإحتفال كرم الشريف عدداً من المتقاعدين العسكريين، كما كرم مقطش راعي الاحتفال تقديرا لجهوده .

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

15/02/2024 22:44:13