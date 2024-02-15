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ذكرى رحيل حسين صدقى.. رحل والده فى سن مبكرة وأبرز محطاته السينمائية

2/15/2024 11:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) يتزامن اليوم الـ 16 من فبراير مع ذكرى رحيل الفنان الكبير حسين صدقى الذى ولد زي النهارده، وحقق علامات مميزة في تاريخ السينما المصرية عبر بصمات نتعرض لأبرزها خلال السطور التالية.

الفنان حسين صدقى ولد عام 1917، لأب مصرى وأم تركية، وقد رحل والده وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره، وتولت والدته تربيته ودفعته لحب بيوت الله وحفظ آيات من القرآن الكريم، .. أحب حسين صدقى الفن مع زملائه جورج أبيض وعزيز عيد وزكى طليمات، فقرر دراسته وبدأ مشوراه الفنى فى الثلاثينيات.

ربما لا يعلم كثيرون أنه أسس شركة أفلام مصر الحديثة، لتحقيق حلمه بتقديم "سينما هادفة"، تعالج سلبيات الواقع الاجتماعى، فقدم أفلام "العامل" و"الأبرياء" وغيرهما، وكان هذا سسبا لمنح النقاد له ألقاب "واعظ السينما المصرية" و"الفنان الخجول" و"خلوق السينما المصرية " و"صديق المشايخ" و"الشيخ حسين".أبرو

أثرى حسين صدقى الفن بالعديد من الأعمال الفنية وعمل على إيجاد سينما هادفة وعالجت أفلامه بعض المشكلات الاجتماعية، كما أسس شركته السينمائية، لتخدم القيم الإيجابية التي سعى لترسيخها في المجتمع، إلى أن قرر اعتزال الفن بعد مسيرة قام خلالها ببطولة حوالى 32 فيلما، منهم "العامل، الأبرياء، المصرى أفندى، وطنى وحبى، أنا العدالة، العريس الخامس، الشيخ حسن".








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