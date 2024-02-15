سينرجى تقدم 5 مسلسلات ضخمة فى الموسم الرمضانى المقبل برعاية المتحدة

MENAFN - Youm7) تقدم شركة سينرجى 5 مسلسلات درامية في الموسم الرمضانى المقبل، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، حيث تتنوع الأعمال ما بين كوميدي والشعبى والأكشن والدراما المختلفة، وخلال التقرير التالى نستعرض أبرز أعمال الشركة وهى كالتالى:

الحشاشين

تقدم شركة سينرجى مسلسل الحشاشين بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، وهو العمل الذى تعول عليه الشركة في الموسم الرمضانى ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز.

حق عرب

وتقدم الشركة أيضا أولى بطولات النجم أحمد العوضى في موسم رمضان بمسلسل "حق عرب" حيث تعمل الشركة على تصعيد نجوم جدد على الساحة، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

الكبير آوى 8

كما تقدم الشركة الجزء الثامن والأخير من "الكبير أوى" بطولة النجم أحمد مكى، ويشارك في بطولته كلا من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

بيت الرفاعى

وتقدم الشركة مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، حيث تحرص الشركة على تقديم أمير كرارة بشكل مختلف هذا العام، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

المعلم

وأخيرا تقدم شركة سينرجى مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى تدور أحداثه في اطار شعبى، "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.