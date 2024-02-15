سينرجى تقدم 5 مسلسلات ضخمة فى الموسم الرمضانى المقبل برعاية المتحدة

(MENAFN
- Youm7) تقدم شركة سينرجى 5 مسلسلات درامية في الموسم الرمضانى المقبل، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، حيث تتنوع الأعمال ما بين كوميدي والشعبى والأكشن والدراما المختلفة، وخلال التقرير التالى نستعرض أبرز أعمال الشركة وهى كالتالى:
الحشاشين
تقدم شركة سينرجى مسلسل الحشاشين بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، وهو العمل الذى تعول عليه الشركة في الموسم الرمضانى ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز.
حق عرب
وتقدم الشركة أيضا أولى بطولات النجم أحمد العوضى في موسم رمضان بمسلسل "حق عرب" حيث تعمل الشركة على تصعيد نجوم جدد على الساحة، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.
الكبير آوى 8
كما تقدم الشركة الجزء الثامن والأخير من "الكبير أوى" بطولة النجم أحمد مكى، ويشارك في بطولته كلا من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.
بيت الرفاعى
وتقدم الشركة مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، حيث تحرص الشركة على تقديم أمير كرارة بشكل مختلف هذا العام، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.
المعلم
وأخيرا تقدم شركة سينرجى مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى تدور أحداثه في اطار شعبى، "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير، وتدور الأحداث في اطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.
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