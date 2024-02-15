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محمد منير ورامي صبري وفريق شارموفرز يجتمعون بحفل غنائى اليوم

2/15/2024 11:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) يحيي الكينج محمد منير اليوم حفلا غنائيا برفقة كل من فريق شارموفرز ورامي صبري اليوم الجمعة 16 فبراير، وهو الحفل الذى عرف باسم حفل القرن، داخل فاميلي بارك بالتجمع الخامس، والحفل تنظيم شركة Funcom، وأتيحت تذاكره على موقع تذكرتي او من خلال تطبيق طلبات.

وفى سياق مختلف، طرح الكينج محمد منير مؤخرًا "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ"اليوم السابع"، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى، وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.


بوستر الحفل








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