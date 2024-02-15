محمد منير ورامي صبري وفريق شارموفرز يجتمعون بحفل غنائى اليوم

(MENAFN
- Youm7) يحيي الكينج محمد منير اليوم حفلا غنائيا برفقة كل من فريق شارموفرز ورامي صبري اليوم الجمعة 16 فبراير، وهو الحفل الذى عرف باسم حفل القرن، داخل فاميلي بارك بالتجمع الخامس، والحفل تنظيم شركة Funcom، وأتيحت تذاكره على موقع تذكرتي او من خلال تطبيق طلبات.
وفى سياق مختلف، طرح الكينج محمد منير مؤخرًا "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ"اليوم السابع"، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى، وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.
بوستر الحفل
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