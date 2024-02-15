رحاب عرفة ابنة رياض الخولى وزوجة محمد على رزق فى ًصيد العقارب

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- Youm7) تشارك الفنانة رحاب عرفة في بطولة مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق والذى يتواصل تصويره للعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "صفاء الغول" ابنة رياض الخولى وزوجة محمد على رزق الذى يجسد دور شقيقة غادة عبد الرازق.
مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، وتأليف ياهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.
يذكر أن رحاب عرفة شاركت في دراما الأوف سيزون خلال مسلسلين الأول هو "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.
أما المسلسل الثانى هو مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.
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