رحاب عرفة ابنة رياض الخولى وزوجة محمد على رزق فى ًصيد العقارب

MENAFN - Youm7) تشارك الفنانة رحاب عرفة في بطولة مسلسل "صيد العقارب" للنجمة غادة عبد الرازق والذى يتواصل تصويره للعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "صفاء الغول" ابنة رياض الخولى وزوجة محمد على رزق الذى يجسد دور شقيقة غادة عبد الرازق.

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، وتأليف ياهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

يذكر أن رحاب عرفة شاركت في دراما الأوف سيزون خلال مسلسلين الأول هو "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

أما المسلسل الثانى هو مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وأحمد والى، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.















