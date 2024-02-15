مسلسلات رمضان 2024.. هاجر أحمد معلمة بسوق السمك فى المعلم

MENAFN - Youm7) تشارك الفنانة هاجر أحمد في بطولة مسلسل "المعلم " مع النجم مصطفى شعبان والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تظهر هاجر بدور معلمة في سوق السمك، وتدخل في صراعات مع التجار بالسوق.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، هاجر أحمد ، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وفى سياق آخر تنتظر هاجر أحمد عرض فيلم "أهل الكهف" في موسم صيف 2024 والعمل يضم عدد كبير من الفنانين منهم

خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد، فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث

يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.







