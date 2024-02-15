مسلسلات رمضان 2024.. هاجر أحمد معلمة بسوق السمك فى المعلم

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- Youm7) تشارك الفنانة هاجر أحمد في بطولة مسلسل "المعلم " مع النجم مصطفى شعبان والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تظهر هاجر بدور معلمة في سوق السمك، وتدخل في صراعات مع التجار بالسوق.
مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، هاجر أحمد ، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.
وفى سياق آخر تنتظر هاجر أحمد عرض فيلم "أهل الكهف" في موسم صيف 2024 والعمل يضم عدد كبير من الفنانين منهم
خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.
وكان آخر أعمال هاجر أحمد، فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث
يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.
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