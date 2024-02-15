4 أبراج تفضل العلاقات العاطفية الجادة.. أبرزهم الثور والسرطان

يسعى الكثير للدخول في علاقات عاطفية جادة، لرغبتهم في تكوين أسرة صغيرة مستقرة، ليشعرون بالأمان والحب الذى يبحثون عنه طوال الوقت، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".





أبراج تحرص على الدخول في علاقة عاطفية مستقرةبرج الثور

يُعرف مولود برج الثو بولائه وعاطفيته وسعيه الدائم طوال الوقت للعيش في استقرار، لذلك يبحث عن العلاقات العاطفية الجادة التي تساعده على الشعور بذلك، حتى يكون أسرة صغيرة مستقرة، حتى إنه خلال العلاقة يحاول بكافة الطرق الممكنة أن يزيل أي عوائق تؤدى إلى تدمير هذه العلاقة، ودائماً ما يحرص على مواجهة أي تحدى أو أزمة حتى يساعد على استقرار العلاقة طوال الوقت.

زوجان





برج الجدى

يتحمل مولود برج الجدي المسئولية طوال الوقت، ويعرف عنه التزامه حتى في العلاقات العاطفية، حيث يسعى لاستقرار هذه العلاقة ويعطى الأولوية دائماً لتقويتها واسعاد شريك حياته، ويعمل على حل أي مشكلة تواجه هذه العلاقة وتؤثر على استقرارها.

علاقة عاطفية جادة برج السرطان

يعرف عن مولود برج السرطان بحثه طوال الوقت عن الأمان والاستقرار لذلك عندما يشعر بهما في أي علاقة عاطفية يعمل على تقوية هذه المشاعر ودائماً ما يكافح من أجل استقرار علاقته العاطفية، ويسعى بكافة الطرق الممكنة حتى يسعد شريك حياته ودائماً يدعمه طوال الوقت.





برج الحوت

يعرف عن مولود برج الحوت برومانسيته وحساسيته الشديدة، لذلك يبحث طوال الوقت عن علاقة يشعر فيها بالأمان والاستقرار وعندما يعثر عليها يحاول بكافة الطرق الحفاظ عليها والتعامل مع شريك حياته بالحسنة وتجنب إيذائه حتى لو بكلمة واحدة، ويبذل قصارى جهده لاستقرار واستمرار هذه العلاقة.



















