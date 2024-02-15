4 أبراج تفضل العلاقات العاطفية الجادة.. أبرزهم الثور والسرطان

(MENAFN
- Youm7)
يسعى الكثير للدخول في علاقات عاطفية جادة، لرغبتهم في تكوين أسرة صغيرة مستقرة، ليشعرون بالأمان والحب الذى يبحثون عنه طوال الوقت، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
أبراج تحرص على الدخول في علاقة عاطفية مستقرة
برج الثور
يُعرف مولود برج الثو بولائه وعاطفيته وسعيه الدائم طوال الوقت للعيش في استقرار، لذلك يبحث عن العلاقات العاطفية الجادة التي تساعده على الشعور بذلك، حتى يكون أسرة صغيرة مستقرة، حتى إنه خلال العلاقة يحاول بكافة الطرق الممكنة أن يزيل أي عوائق تؤدى إلى تدمير هذه العلاقة، ودائماً ما يحرص على مواجهة أي تحدى أو أزمة حتى يساعد على استقرار العلاقة طوال الوقت.
زوجان
برج الجدى
يتحمل مولود برج الجدي المسئولية طوال الوقت، ويعرف عنه التزامه حتى في العلاقات العاطفية، حيث يسعى لاستقرار هذه العلاقة ويعطى الأولوية دائماً لتقويتها واسعاد شريك حياته، ويعمل على حل أي مشكلة تواجه هذه العلاقة وتؤثر على استقرارها.
علاقة عاطفية جادة برج السرطان
يعرف عن مولود برج السرطان بحثه طوال الوقت عن الأمان والاستقرار لذلك عندما يشعر بهما في أي علاقة عاطفية يعمل على تقوية هذه المشاعر ودائماً ما يكافح من أجل استقرار علاقته العاطفية، ويسعى بكافة الطرق الممكنة حتى يسعد شريك حياته ودائماً يدعمه طوال الوقت.
برج الحوت
يعرف عن مولود برج الحوت برومانسيته وحساسيته الشديدة، لذلك يبحث طوال الوقت عن علاقة يشعر فيها بالأمان والاستقرار وعندما يعثر عليها يحاول بكافة الطرق الحفاظ عليها والتعامل مع شريك حياته بالحسنة وتجنب إيذائه حتى لو بكلمة واحدة، ويبذل قصارى جهده لاستقرار واستمرار هذه العلاقة.
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