حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 16 فبراير على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..





برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: ساعد غيرك

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه لعمله الذى يدفعه لابتكار أفكار جديدة ومميزة، ورومانسيته وإخلاصه لشريك حياته.

برج السرطان فى حظك اليوم 16 فبراير

لا ينسى مولود برج السرطان من أساء إليه، ويحاول الانتقام منه بأى طريقة، كما يحرص على حماية عائلته، ويسعى لإسعادهم ودعمهم طوال الوقت.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

ساعد غيرك وادعمه حتى تجد من يساعدك فى أوقات المحن، ومن ناحية أخرى عليك بتطوير أفكارك طوال الوقت حتى تبرز مواهبك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انسى أمر الحبيب الهارب ولا تحاول بين الحين والآخر التواصل معه، وحب نفسك وحاول طوال الوقت أن تثبت ذاتك وأؤمن بأنك تستحق حبيب مميز ويليق بقلبك الطيب.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تفرط فى تناول الأطعمة الدسمة واتبع نظاما غذائيا مناسبا لك، حتى تخسر وزنك الزائد الذى اكتسبته الفترة الماضية.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يجدد حياته حتى يصل للمكانة التى يحلم بها طوال الوقت، حتى لا يتراجع مرة أخرى.





برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: كف عن العناد

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها إتقانه لفن النكات الفكاهية، وحبه للحياة وحرصه الدائم على تطوير نفسه كما يجيد عمله.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 16 فبراير

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها الفضول الذى يدفعه للبحث طوال الوقت وراء الأشياء الغامضة، والرومانسية كما يتمتع بشخصية قيادية.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء النجمة إنجلينا جولى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تحب عملك حتى تبدع فيه، وتحقق النجاحات والإنجازات، أو تبحث عن عمل آخر تجد شغفك فيه حتى تستطيع من خلاله تحقيق طموحك.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

كف عن الاستمرار فى عنادك مع الحبيب، وافتح صفحة جديدة معه، حتى تحافظ على علاقتك به، وألا تنفصل عنه حتى لا تعيشه فى حيرة من أمره بسبب حبه لك.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تفرط فى تناول القهوة طوال اليوم وحاول أن تقلل منها حتى لا تصاب بالأرق، وحاول أن تستبدلها بالماء وعصائر الفواكه الخالية من السكر.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يكف عن عناده فى علاقته بالحبيب، وألا يتخذ قرارا حاسما فى مصير هذه العلاقة.





برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: استمر فى تحقيق النجاح

يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات، والتى منها الذكاء، كما يتمتع بشخصية قيادية حكيمة، وواثق من نفسه لدرجة الغرور، ما يجعل البعض ينفر منه.

برج الأسد فى حظك اليوم 16 فبراير

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها الأنانية الزائدة، وتفاخره الدائم بممتلكاته، كما يتصف بحرصه على التواجد طوال الوقت بدائرة الضوء.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان رامى عياش، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

استمر فى تحقيق النجاح ولا تتكاسل مرة أخرى حتى لا تخسر ما كسبته خلال الفترة الماضية، وتعاون مع زملائك فى تقديم المزيد من الأفكار الجديدة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حافظ على علاقتك القوية بشريك حياتك، ولا تتردد لحظة فى إصلاح ما أفسدته بعلاقتك به خلال الفترة الماضية حتى تعيش حياة هادئة مستقرة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط كافٍ من النوم، ولا تترك نفسك فريسة للأرق حتى تشعر بالحيوية والنشاط، كما عليك اتباع نظام غذائى صحى.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يقوى علاقته بشريك حياته، ويحصل على قسط كافٍ من النوم حتى يشعر بالحيوية والنشاط.





برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: فى القمة دائماً

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية حكيمة والذكاء والطموح الذى يدفعه لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما يمتلك العديد من الأصدقاء وذلك لتمتعه بصفات جذابة ومميزة.

برج العقرب فى حظك اليوم 16 فبراير

يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها الصراحة والأمانة وحفظ الأسرار والشجاعة والحرص على تحقيق العدل طوال الوقت.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقى، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج العقرب توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

إخلاصك وحبك الشديد لعملك ساعدك على النجاح والتفوق فى مجالك المهنى، وابتكارك للأفكار المختلفة والمميزة ساعدك على الوصول للقمة التى تستحقها.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تعاونك الدائم مع شريك حياتك وحرصك على التقرب منه طوال الوقت، وجلوسك مع أطفالك وإنصاتك لهم، جعل حياتك سعيدة وهادئة ومستقرة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

حرصك على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى ساعدك فى الحفاظ على رشاقتك وجعلك تشعر بالحيوية والنشاط الدائم طوال الوقت.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى ابتكار الأفكار المميزة لحاجة من حوله لها.





برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: ترقية

مواليد برج الميزان

لديهم شخصية جذابة وروح مرحة، يمكنهم كسب صداقات بسهولة، ولديهم أحلام وأهداف يسعون لتحقيقها خلال حياتهم، كما أنهم من الأشخاص الذى يمكن أن تعتمد عليه وتثق فيهم بسهولة.

برج الميزان فى حظك اليوم الجمعة 16 فبراير

مواليد برج الميزان لديهم طريقة تفكير مختلفة فهم يتمتعون بروح مرحة جذابة لديهم العديد من الأفكار والأهداف الكبيرة فى حياتهم التى يسعون لتحقيقها.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

تحصل على ترقية فى العمل، حاول الاستفادة من خبراتك السابقة، واستمع للناس أكثر مما تتحدث.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حب من الماضى يناديك، أو يظهر أمامك فجأة، لا تحن إلى الذكريات الأليمة، وتذكر لماذا كان الفراق من البداية حتى لا تكرر أخطاء الماضى مرة أخرى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

تشعر بالنشاط والحيوية، وتبدأ فى اتباع نظام صحى جيد، استمر ولا تستسلم، فأنت على وشك الحصول على حياة جديدة بسبب صحتك وقوامك.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

برج الميزان برج يتمتع بحماس كبير فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيبا مثاليا ومضحيا حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جداً.





برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: تغير أوضاع

مواليد

برج القوس يحبون الانطلاق والرحلات، والحياة ومع الأصدقاء، يحب استقلالية لديهم مرهف يعشقون الفن والموسيقى.

برج القوس فى حظك اليوم الجمعة 16 فبراير

مولود برج القوس يخطط جيدًا، يحقيق أهدافه وأحلامه بسهوله، واثق من نفسه، إنسان مثقف يعشق القراءة والمعرفة التى يرى فيها الخروج من الأجواء المحيطة به.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان حسن يوسف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

تحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتك، وتحديد الأفكار التى ستدعم موقفك فى الفترات المقبلة، الأشخاص المحيطون بك فى حالة ترقب دائم، تعامل بشكل أكثر حذر.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الصداقات من الممكن أن تنقلب إلى حب حقيقى، وهناك شخص معك وبجوراك، ويكن لك مشاعر من الحب الشديد، رغم أنك تضعه فى قائمة الأصدقاء، فكر جيداً.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

تحتاج إلى تفريغ رأسك من كل المشكلات والمواقف الروتينية المزعجة، لتصل إلى درجة من درجات نقاء الذهن، أنت من محبى السينما والفن بشكل عام.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يواجه مجموعة مشكلات فى محيط العمل، بسبب تغير الأوضاع وزيادة الأحاديث الجانبية، الأفكار المحددة والأهداف الواضحة ربما تكون الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلات بأقل خسائر ممكنة.





برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: حياة جديدة

يحب برج الحم أن يكون رقم واحد، لذلك يكون جريئا وطموحا، يحب أن يخوض المواقف الأكثر تحديًا، يعتبر برج الحمل قائدًا شغوفًا ومتحمسًا وواثقًا من نفسه، ويبنى المجتمع بتصرفاته المبهجة وتصميمه الذى لا هوادة فيه.

برج الحمل فى حظك اليوم 16 فبراير

برج الحمل يقود بتفاؤل أعمى، ويمضى فى الحياة ببهجة تكمل تمامًا اندفاعه المميز، محب للرياضة بشكل كبير، يجيد التعامل بحرية.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

أنت بحاجة لتصفية ذهنك فى الفترات المقبلة والتخلص من أى

مشكلات تتسبب فى قلة تركيزك فى العمل، حاول أن تبتعد عن أى توتر أو قلق، كى تحصل على مكانة جيدة.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تخلص من الأمور السبيلة وحاول أن تخطط من جديد لتجهيز حفل عشاء رومانسى بينك وبين شريك حياتك فى الفترات المقبلة كى تكون الحياة إيجابية.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك وتخلص من التوتر والقلق وتناول أكلات صحية خالية من الدهون، وابتعد عن الأكلات السريعة التى تتسبب فى حدوث زيادة فى الوزن.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يكون محظوظا اليوم، من خلال التغيرات الإيجابية فى العمل والحياة بشكل

كبير فى الفترات المقبلة.





برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: لا تتعجل

مواليد برج الدل لديهم قدرة على جذب أى فرد ولديهم أحلام كبيرة وقدرة على العطاء والإبداع، ويحبون المغامرة.

برج الدلو فى حظك اليوم الأحد 16 فبراير

مواليد برج الدلو يمكنهم جذب الآخرين إليهم ولا يهتمون سوى بما يرونه صحيحا، من أهم عيوبهم حبهم للسيطرة والأنانية والتفكير بشكل منفرد والجدال على كل شىء مهما كان تافها.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

لا تخف من التعبير عن رأيك الذى يمكن أن يواجه معارضة، لكن هذا لا يدعو للخوف لا يمكن إحراز أى تقدم إلا إذا التزمت بمعتقداتك وأنك تسير فى على الطريق السليم.

حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى

سيكون اليوم يوم لقاؤك بالحبيب الذى تبحث عنه، هناك جلسة صريحة تتحدثا فيها عن ما بدخلك وتضعا رؤية شاملة للمستقبل.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحة

الاضطرابات المعوية شبه المتواصلة سببها التخمة والإسراف فى تناول الأطعمة الدسمة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة

تتوتر علاقتك بمن حولك فجأة وبدون أى مقدمات، فقد تشعر أن الناس أصبحوا لا يفهمون كلامك وبالتالى يفسرونه بطريقة خاطئة، يجب أن تتصرف بحذر طوال اليوم وأن تتجنب التعامل مع هذه النوعية من الناس، فلا تدخل فى أى مناقشة أو جدال لأن من حولك من الصعب أن يتراجعوا عن موقفهم اليوم.





برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: سفر

طبع برج الجدى حنون رومانسى جاد فى التعاملات يمتلك القدرة على اختيار أصدقائه، يمكن الاعتماد عليه بشكل كبيير فى الأمور المهمة.

برج الجدى فى حظك اليوم 16 فبراير

يعرف عن مولود برج الجدى أنه من الشخصيات التى لا تكل ولا تمل من قضاء المهام، أيضًا جيد البحث عن وضع الأفكار التى تسهل عليه الوصول إلى حلمه وتحقيقه.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنان الراحل سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهنى

التزم الصمت وحاول أن تعمل بشكل أفضل خلال الفترات الحالية، وتخلص من الأمور التى تتسبب فى تعطيل العمل وتجنب الدخول فى أى خلافات.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

أنت شخص محب للعائلة فحاول أن تتخطى أى مشكلات ماضية، واستعد لتعويضهم عما حدث وجدد خططك للاستمتاع معهم.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

تخلص من التفكير السلبى وابتعد عن الدخول فى أى خلافات تسبب التوتر أو الإصابة بالضغط النفسى خلال الفترات الحالية.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى حياة مليئة بالنجاح وتحقيق الأمانى، أيضًا هناك تحضيرات لسفر فى الفترات الحالية.









برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: ثبات انفعالى

مواليد

برج العذراء

من أكثر الشخصيات المسئولة بالحياة، لديهم قدرة كبير جدًا على تحمل مسئوليات الآخرين، أيضًا هم شخصيات قيادية ناجحة بالحياة من السهل الاعتماد عليهم، كما أنهم شخصيات رومانسية.

برج العذراء فى حظك اليوم 16 فبراير

يتصف مولود برج العذراء بعدد كبير من المميزات والصفات التى تجعله شخصا مميزا، جيد التعامل والتواصل محب للخير عقلانى بشكل كبير.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

أنت بحاجة للتخلص من الخطط التى تمكنك من الدخول فى مرحلة عملية جيدة فى الفترات المقبلة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تتخلص من الشك فى الفترات الحالية وابتعد عن افتعال المشكلات بينك وبين شريك حياتك فى الفترات الحالية.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

تجنب تناول الأدوية بدون إرشادات الطبيب، وتناول كميات مناسبة من السوائل فى الفترات الحالية، وتخلص من المهام التى تتسبب فى توترك.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يكون هناك بعض التغيرات التى تتطلب الثبات الانفعالى والبعد عن الدخول فى أى خلافات أخرى.





برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: حدد رغبتك

مواليد برج الثور يتمتعون بالعديد من الصفات والمزايا المهمة التى تجعل لهم شخصية جذابة ومحبوبة من الآخرين مثل قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء.

برج الثور فى حظك اليوم 16 فبراير

أصاحب برج الثور مخلصون لأقصى حد ويحبون أن يكونوا مركز اهتمام الآخرين ولا يقبلون بالمركز الثانى فى أى شىء خاصة الصعيد العملى.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور عادل إمام، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

تواجه اليوم بعض الأحداث والأمور الجديدة فى مجال العمل، وتلقى الدعم من أصحاب العمل لما تقدمه من خطط وأفكار جديدة لهم تفيد الصالح العام للشركة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

تدخل اليوم مرحلة جديدة فى الحياة العاطفية تساعدك على تحقيق الأهداف التى كنت تسعى إليها فى الفترة الماضية وتتمنى تحقيقها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

قد تتعرض اليوم لبعض الصعوبات التى تواجه حالتك الصحية وربما تعانى من بعض المشكلات فى منطقة الصدر، حاول التخلص من عادة التدخين السيئة حتى لا تتفاقم الأمور.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

قد تفكر فى الانتقال من المكان الذى تعيش فيه خلال الفترة المقبلة، لكنك تتعرض اليوم لبعض الأحداث التى تجعلك تغير رأيك، ربما يأتى أحد الأشخاص المفضلين لديك ليعيش فى نفس المكان وأنت ترغب فى العيش بجواره، بادر بالتفكير الجيد قبل البدء فى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الشخصية، لتتأكد أن هذه هى رغبتك الحقيقية.





برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 16 فبراير: كسب المال

يعرف عن

برج الحوت

أنه شخصية كريمة شديدة العطاء جيدة الاستماع لما يخص العمل، محب للتعاملات الإيجابية.

برج الحوت فى حظك اليوم 16 فبراير

يمتاز مولود برج الحوت بالعديد من المميزات الطيبة، فهو شخص جذاب مثقف ذكى طموح، شخص اجتماعى يمتلك لغة جيدة للحوار.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربينى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

تحلى بالهدوء وابتعد عن الكسل وتخلص من أى مشكلات تتسبب فى توترك خلال الفترات الحالية، أيضًا حاول أن تتناقش مع أصحاب الخبرات.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تخلص من التفكير السلبى فى الفترات الحالية، واجعل الحياة بينك وبين شريك حياتك تتحلى بالهدوء، وابتعد عن الكسل ومارس الأنشطة المشتركة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

كثرة المشكلات تتسبب فى إرهاقك لذا تخلص من أى مشكلة، وتحلى بالهدوء، ومارس التمارين الرياضية خلال الفترات المقبلة.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أنه خلال الفترات المقبلة يمكن أن ينعم بوضع خطط جيدة فى الفترات الحالية تمكنه من كسب المال.