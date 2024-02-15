وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة.. للتخلص من التجاعيد وترهل الجلد

(MENAFN
- Youm7) يحتوى الخيار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد على العناية بالبشرة، ولهذا يمكن الاستعانة به في تحضير وصفات طبيعية تعتمد على خطوات بسيطة، وتساعد في الحصول على بشرة شابة وخالية من التجاعيد، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة، وفقاً لما ذكره موقع "siobeauty".
وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة كمادات الخيار الباردة
تساعد كمادات الخيار الباردة في مكافحة التجاعيد، وذلك من خلال تقطيع شريحتين رفيعتين من 1⁄4 إلى 1⁄2 من نهاية الخيار، ثم وضع الشرائح في الثلاجة لمدة خمس عشرة دقيقة، أو في الفريزر لمدة خمس دقائق، ثم وضعها على البشرة مع الاسترخاء لمدة خمسة عشر دقيقة، ثم التخلص من الشرائح للحصول على بشرة ناعمة وشبابية.
خيار
عصير الخيار
ولمكافحة ترهل الجلد وعلامات الشيخوخة بالوجه والرقبة، ينصح بتقشير خيارة كبيرة، ثم تقطيعها إلى شرائح صغيرة، ووضعهم في الخلاط لهرس الشرائح والحصول على عجينة ثم سكب الخيار المهروس من خلال مصفاة لفصل الماء عن أي قشر، وغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج، لتجهيز البشرة للقناع عن طريق فتح المسام، ثم وضع عصير الخيار على البشرة والانتظار لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة ونظيفة، للحصول على وجه مشدود.
شرائح الخيار
قناع الخيار المهروس
وللتخلص من علامات التجاعيد وترطيب البشرة ، يجب تقطيع ربع خيارة ووضعها في الخلاط، ثم غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام، ثم وضع الخيار المهروس مباشرة على الوجه والرقبة ومنطقة أعلى الصدر، والانتظار لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم غسل الوجه والرقبة بالماء وتجفيفهما بمنشفة ناعمة.
وصفات طبيعية من الخيار
MENAFN15022024000132011024ID1107859746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.