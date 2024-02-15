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وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة.. للتخلص من التجاعيد وترهل الجلد

2/15/2024 11:36:05 PM
(MENAFN- Youm7) يحتوى الخيار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد على العناية بالبشرة، ولهذا يمكن الاستعانة به في تحضير وصفات طبيعية تعتمد على خطوات بسيطة، وتساعد في الحصول على بشرة شابة وخالية من التجاعيد، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة، وفقاً لما ذكره موقع "siobeauty".

وصفات طبيعية من الخيار للعناية بالبشرة كمادات الخيار الباردة

تساعد كمادات الخيار الباردة في مكافحة التجاعيد، وذلك من خلال تقطيع شريحتين رفيعتين من 1⁄4 إلى 1⁄2 من نهاية الخيار، ثم وضع الشرائح في الثلاجة لمدة خمس عشرة دقيقة، أو في الفريزر لمدة خمس دقائق، ثم وضعها على البشرة مع الاسترخاء لمدة خمسة عشر دقيقة، ثم التخلص من الشرائح للحصول على بشرة ناعمة وشبابية.


خيار


عصير الخيار

ولمكافحة ترهل الجلد وعلامات الشيخوخة بالوجه والرقبة، ينصح بتقشير خيارة كبيرة، ثم تقطيعها إلى شرائح صغيرة، ووضعهم في الخلاط لهرس الشرائح والحصول على عجينة ثم سكب الخيار المهروس من خلال مصفاة لفصل الماء عن أي قشر، وغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج، لتجهيز البشرة للقناع عن طريق فتح المسام، ثم وضع عصير الخيار على البشرة والانتظار لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة ونظيفة، للحصول على وجه مشدود.


شرائح الخيار


قناع الخيار المهروس

وللتخلص من علامات التجاعيد وترطيب البشرة ، يجب تقطيع ربع خيارة ووضعها في الخلاط، ثم غسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ ومنظف خالي من الزيوت لإزالة المكياج وفتح المسام، ثم وضع الخيار المهروس مباشرة على الوجه والرقبة ومنطقة أعلى الصدر، والانتظار لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم غسل الوجه والرقبة بالماء وتجفيفهما بمنشفة ناعمة.


وصفات طبيعية من الخيار





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