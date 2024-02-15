طرق ترطيب الشفاه بـخطوات بسيطة.. تخلصى من الجفاف واحصلى على شفاه وردية

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- Youm7) يعد ترطيب شفتيك تحديًا يوميًا، خاصة إذا كنتٍ عرضة لجفاف الشفاه، حيث يمكن أن تؤدي الظروف الباردة والجافة أيضًا إلى جفاف الشفاه، وظهور الجلد الميت لذلك قد تحتاجين إلى بذل المزيد من الجهد لترطيب شفتيك، لذا نستعرض خلال السطور التالية أفضل الطرق التي تساعد في ترطيب الشفاه بسهولة وفقًا لما جاء فيموقع wikihow
ترطيب الشفاه
الترطيب بالعسل أو زبدة الشيا:
ضعي مرطب الشفاه الذى عبارة عن شمع العسل أو زبدة الشيا أو تحققي من مكونات بلسم الشفاه الخاص بك، حيث يفضل أن يكون من مكونات طبيعية،
مثل شمع العسل أو زبدة الشيا أو الزيوت الطبيعية الأخرى.
واقي شمس:
اختاري مرطب الشفاه الذي يحتوي على واقي الشمس، حرصًا على حماية الشفاه عند التعرض لأشعة الشمس لأن التعرض بكثرة قد يؤدي إلى جفاف شفتيك، إذا كنتٍ تقضي وقتًا في الشمس، فاحمي شفتيك باستخدام مرطب الشفاه الذي يحتوي على واقي الشمس وابحثي عن واقى شمس نسبة الحماية لا تقل عن 15.
اختاري أحمر الشفاه مرطب:
يمكن لألوان أحمر الشفاه غير اللامعة أن تجفف شفتيك، لذا من الأفضل تجنبي هذه الأنواع من ألوان الشفاه،
فإذا كانت شفتيك عرضة للجفاف، اختاري أحمر الشفاه المرطب بدلاً من ذلك، وضعي دائمًا مرطب شفاه قبل وضع أحمر الشفاه، بغض النظر عن نوع أحمر الشفاه الذي تستخدمينه، إذا قررتٍ استخدام أحمر شفاه غير لامع، ضعي طبقة ثقيلة من مرطب الشفاه قبل وضع أحمر الشفاه.
ترطيب الشفاه
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