طرق ترطيب الشفاه بـخطوات بسيطة.. تخلصى من الجفاف واحصلى على شفاه وردية

MENAFN - Youm7) يعد ترطيب شفتيك تحديًا يوميًا، خاصة إذا كنتٍ عرضة لجفاف الشفاه، حيث يمكن أن تؤدي الظروف الباردة والجافة أيضًا إلى جفاف الشفاه، وظهور الجلد الميت لذلك قد تحتاجين إلى بذل المزيد من الجهد لترطيب شفتيك، لذا نستعرض خلال السطور التالية أفضل الطرق التي تساعد في ترطيب الشفاه بسهولة وفقًا لما جاء فيموقع wikihow

ترطيب الشفاه





الترطيب بالعسل أو زبدة الشيا:

ضعي مرطب الشفاه الذى عبارة عن شمع العسل أو زبدة الشيا أو تحققي من مكونات بلسم الشفاه الخاص بك، حيث يفضل أن يكون من مكونات طبيعية،

مثل شمع العسل أو زبدة الشيا أو الزيوت الطبيعية الأخرى.

واقي شمس:

اختاري مرطب الشفاه الذي يحتوي على واقي الشمس، حرصًا على حماية الشفاه عند التعرض لأشعة الشمس لأن التعرض بكثرة قد يؤدي إلى جفاف شفتيك، إذا كنتٍ تقضي وقتًا في الشمس، فاحمي شفتيك باستخدام مرطب الشفاه الذي يحتوي على واقي الشمس وابحثي عن واقى شمس نسبة الحماية لا تقل عن 15.

اختاري أحمر الشفاه مرطب:

يمكن لألوان أحمر الشفاه غير اللامعة أن تجفف شفتيك، لذا من الأفضل تجنبي هذه الأنواع من ألوان الشفاه،

فإذا كانت شفتيك عرضة للجفاف، اختاري أحمر الشفاه المرطب بدلاً من ذلك، وضعي دائمًا مرطب شفاه قبل وضع أحمر الشفاه، بغض النظر عن نوع أحمر الشفاه الذي تستخدمينه، إذا قررتٍ استخدام أحمر شفاه غير لامع، ضعي طبقة ثقيلة من مرطب الشفاه قبل وضع أحمر الشفاه.





ترطيب الشفاه







