طرق التخلص من مشكلة قشرة فروة الرأس بالخل.. اعرفى إزاى

MENAFN - Youm7) قشرةفروة الرأس من المشاكل الشائعة والتى يصاحبها بعض الأعراض مثل الحكة بفروة الرأس نظرًا لأن القشرة يمكن أن تنتج عن زيادة البكتيريا في فروة الرأس، ويمكن أن تتسبب في حدوث أضرار وإحراج لصاحبها، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز الطرق التي تساعد في التخلص من قشرة فروة الرأس، وفقًا لما جاء في موقع wikihow

قشرة الشعر





اغسلي شعرك:



لا تستخدمي الشامبو والبلسم الثقيل، لكن احرصي على أن يكون شامبو خفيف خالي من الكيماويات، ايضًا حاول استخدام منتج يعتمد على الحمضيات أو زيت شجرة الشاي بحيث لا يجرد فروة رأسك من الزيوت الأساسية.





خليط من الخل والماء على شعرك المبلل:



حضري مقدار متساوى من

الخل والماء ثم قومي بسكبهم ببطء فوق رأسك، وتأكدي من تجنب عينيك للخليط،

مع التدليك، ثم غسل الشعر جيداً.





اشطفي شعرك جيدًا:



يمكنك استخدام الشامبو والبلسم مرة أخرى للتخلص من رائحة الخل القوية بشعرك.

كرري غسول الخل يومياً حتى تختفي القشرة:



قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تنخفض القشرة بشكل ملحوظ، ولكن استمرى في اتباع الروتين، لتحسين صحة فروة رأسك .

قشرة الرأس



