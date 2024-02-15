طرق التخلص من مشكلة قشرة فروة الرأس بالخل.. اعرفى إزاى

(MENAFN
- Youm7) قشرة
فروة الرأس من المشاكل الشائعة والتى يصاحبها بعض الأعراض مثل الحكة بفروة الرأس نظرًا لأن القشرة يمكن أن تنتج عن زيادة البكتيريا في فروة الرأس، ويمكن أن تتسبب في حدوث أضرار وإحراج لصاحبها، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز الطرق التي تساعد في التخلص من قشرة فروة الرأس، وفقًا لما جاء في موقع wikihow
قشرة الشعر
اغسلي شعرك:
لا تستخدمي الشامبو والبلسم الثقيل، لكن احرصي على أن يكون شامبو خفيف خالي من الكيماويات، ايضًا حاول استخدام منتج يعتمد على الحمضيات أو زيت شجرة الشاي بحيث لا يجرد فروة رأسك من الزيوت الأساسية.
خليط من الخل والماء على شعرك المبلل:
حضري مقدار متساوى من
الخل والماء ثم قومي بسكبهم ببطء فوق رأسك، وتأكدي من تجنب عينيك للخليط،
مع التدليك، ثم غسل الشعر جيداً.
اشطفي شعرك جيدًا:
يمكنك استخدام الشامبو والبلسم مرة أخرى للتخلص من رائحة الخل القوية بشعرك.
كرري غسول الخل يومياً حتى تختفي القشرة:
قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تنخفض القشرة بشكل ملحوظ، ولكن استمرى في اتباع الروتين، لتحسين صحة فروة رأسك .
قشرة الرأس
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