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إبراهيم قنديل: إعلان زيادة سعر ضمان القطن يزيد المساحة لـ350 ألف فدان

2/15/2024 11:36:01 PM
(MENAFN- Youm7) ‏‏كشف الدكتور ‏إبراهيم قنديل الرئيس السابق لشركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، أن إعلان الحكومة عن سعر ضمان للقطن جاء في وقت مناسب للغاية قبل توزيع البذرة علي المزارعين وفي وقت مناسب حتى يمكن للفلاحين اتخاذ قرارهم بزيادة المساحة المزروعة بالقطن .



وأضاف أنه لأول مرة يكون السعر منطقي وعادل ومجزي للفلاح ومناسب للغاية، ولا سيما في ظل التراجع المتوقع لأسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.



‫‬ ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.



أضاف إبراهيم قنديل أنه يتوقع أن ترتفع المساحة المزروعة فى القطن من 270,000 فدان العام الماضى إلى حوالي 350,000 فدان، وربما أكثر من ذلك العام الموسم الحالي، خاصة أن السعر بالفعل مجزى للغاية للفلاح، وأن السعر أيضا قابل للزيادة لأكثر من ذلك من خلال البيع فى مزادات.












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