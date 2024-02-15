جابكو تستهدف ضخ 586 مليون دولار استثمارات وزيادة معدل الإنتاج لـ72 ألف برميل يوميا

(MENAFN
- Youm7) تستهدف الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2024-2025 وخطتها الاستثمارية الطموح للعام المالى 2024-2025 لشركة بترول خليج السويس (جابكو) خطط زيادة معدلات الإنتاج واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة وعلى رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان والذي بدأ انتاجه نهاية ديسمبر الماضي، وذلك وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
كما أنه جار استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن الانتهاء من مرحلته الأولى وتركيب المنصة وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات انتاجه الحالية إلى أكثر من 7 آلاف برميل يومياً مخطط زيادتها إلى 25 الف برميل بعد استكمال مراحل تنمية الحقل، لافتاً الى ان اعمال تدشين أولى مراحل الإنتاج بالحقل من خلال المشروع بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرية انبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية.
وتتضمن الخطة الاستثمارية
خلال عام 2024-2025 ضخ استثمارات تقدر بنحو 586 ملايين دولار خلال العام، وأنها تستهدف زيادة معدل انتاجها اليومي البالغ حاليا نحو 66 الف برميل يومياً ليصل الى 72 الف برميل زيت خام، ومن المخطط أن تقوم بحفر 12 بئراً استكشافية وتنموية
تسهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطيات.
ويتم العمل على مواصلة الخطة الطموحة لإحلال وتجديد وتحديث تسهيلات الإنتاج والتي بدأتها الشركة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الإنتاج وسلامة البيئة
وتشمل إحلال خطوط الإنتاج القديمة وتحديث التوربينات ووحدات ضغط الغاز ، حيث تشهد محطة الانتاج الرئيسية " المرجان36 " اعمال تحديث وحدة التوربينات.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد علي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الخطة الطموح لحفر
الابار وزيادة معدلات الانتاج في مناطق عمل الشركة بخليج السويس، مشيدا بالشراكة الناجحة مع شركة دراجون أويل الاماراتية مؤكدا علي دعم الوزارة المستمر وتهيئة المناخ لزيادة ضخ الاستثمارات،
كما وجه الوزير الشكر لادارة شركة جابكو وفريق العمليات وكافة العاملين بالشركة علي المجهودات المبذولة، مشددا علي اهمية الاستمرار في مراعاة
تدابير السلامة للعاملين وبالتسهيلات في مواقع العمل .
يذكر أنه خلال عام 2023 تم توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 2ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 61 مليون دولار وحفر 87 بئراً جديداً.
طرح مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر في سبتمبر 2023.
الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) للبحث عن الغاز الطبيعى في البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم من خلالها اسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئراً كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 5ر7 مليون دولار .
طرح أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة فى 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس الماضى وتم إغلاق باب تلقى العروض وجار تقييمها .
وقد تم طرح جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ( EUG).
تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و 14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء. توقيع 14 عقداَ لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل . مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2023
نحو 74 مليون طن بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز إضافة الى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
هذا وقد ارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تناهز 2% عن العام السابق نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى GNN ) ( بخليج السويس .
حقول جديدة على خريطة الإنتاج:
تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج
بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً ، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 مليون دولار.
MENAFN15022024000132011024ID1107859742