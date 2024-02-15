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جابكو تستهدف ضخ 586 مليون دولار استثمارات وزيادة معدل الإنتاج لـ72 ألف برميل يوميا

2/15/2024 11:36:01 PM
(MENAFN- Youm7) تستهدف الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2024-2025 وخطتها الاستثمارية الطموح للعام المالى 2024-2025 لشركة بترول خليج السويس (جابكو) خطط زيادة معدلات الإنتاج واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة وعلى رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان والذي بدأ انتاجه نهاية ديسمبر الماضي، وذلك وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
كما أنه جار استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن الانتهاء من مرحلته الأولى وتركيب المنصة وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات انتاجه الحالية إلى أكثر من 7 آلاف برميل يومياً مخطط زيادتها إلى 25 الف برميل بعد استكمال مراحل تنمية الحقل، لافتاً الى ان اعمال تدشين أولى مراحل الإنتاج بالحقل من خلال المشروع بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرية انبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية.
وتتضمن الخطة الاستثمارية
خلال عام 2024-2025 ضخ استثمارات تقدر بنحو 586 ملايين دولار خلال العام، وأنها تستهدف زيادة معدل انتاجها اليومي البالغ حاليا نحو 66 الف برميل يومياً ليصل الى 72 الف برميل زيت خام، ومن المخطط أن تقوم بحفر 12 بئراً استكشافية وتنموية
تسهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطيات.
ويتم العمل على مواصلة الخطة الطموحة لإحلال وتجديد وتحديث تسهيلات الإنتاج والتي بدأتها الشركة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الإنتاج وسلامة البيئة
وتشمل إحلال خطوط الإنتاج القديمة وتحديث التوربينات ووحدات ضغط الغاز ، حيث تشهد محطة الانتاج الرئيسية " المرجان36 " اعمال تحديث وحدة التوربينات.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد علي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الخطة الطموح لحفر
الابار وزيادة معدلات الانتاج في مناطق عمل الشركة بخليج السويس، مشيدا بالشراكة الناجحة مع شركة دراجون أويل الاماراتية مؤكدا علي دعم الوزارة المستمر وتهيئة المناخ لزيادة ضخ الاستثمارات،
كما وجه الوزير الشكر لادارة شركة جابكو وفريق العمليات وكافة العاملين بالشركة علي المجهودات المبذولة، مشددا علي اهمية الاستمرار في مراعاة
تدابير السلامة للعاملين وبالتسهيلات في مواقع العمل .
يذكر أنه خلال عام 2023 تم توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 2ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 61 مليون دولار وحفر 87 بئراً جديداً.
طرح مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز في 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر في سبتمبر 2023.
الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) للبحث عن الغاز الطبيعى في البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم من خلالها اسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئراً كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 5ر7 مليون دولار .
طرح أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة فى 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس الماضى وتم إغلاق باب تلقى العروض وجار تقييمها .
وقد تم طرح جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ( EUG).
تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و 14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء. توقيع 14 عقداَ لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل . مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2023
نحو 74 مليون طن بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز إضافة الى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.
هذا وقد ارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تناهز 2% عن العام السابق نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى GNN ) ( بخليج السويس .
حقول جديدة على خريطة الإنتاج:


تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج
بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يومياً ، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 مليون دولار.









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