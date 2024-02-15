الصين تستعيد المركز الأول كأكبر مستورد للغاز المسال.. أبرز تطورات السوق الأسيوى

(MENAFN
- Youm7) بلغ إجمالي واردات السوق الأسيوي، خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 67.3 مليون طن، لكنها تراجعت خلال الربع الثاني والثالث إلى 61.7 مليون طن على ضوء تراجع واردات اليابان، ثم ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الرابع لتسجل 70.9 مليون طن، على ضوء تنامي الطلب في الصين وذلك وفقا لتقريرتطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك".
وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،أنه إجمالاً على مدار عام 2023، بلغ إجمالي واردات السوق الأسيوي نحو 261.6 مليون طن، مقارنة بنحو 253.9 مليون طن عام 2022، بنسبة نمو سنوي 3%.
وتابع التقرير، لعل من أبرز التطورات في السوق الأسيوي هو استعادة الصين المركز الأول كأكبر سوق مستورد للغاز الطبيعي المسال عالمياً حيث بلغت وارداتها نحو 72 مليون طن متخطية اليابان التي تراجعت وارداتها إلى نحو 66 مليون طن وكانت اليابان قد احتلت المركز الأول عالمياً في عام 2022 بواردات إجمالية بلغت 72.4 مليون طن بسبب تراجع الطلب في الصين نتيجة تراجع النشاط الصناعي بسبب ما اتخذته بكين من إجراءات مشددة ضمن سياسة صفر كوفيد ومن المتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو خلال السنوات المقبلة، مما يحفز الاستثمار في مشاريع الإسالة الجديدة قيد التخطيط.
كما انضمت كل من الفلبين وفيتنام إلى قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال، حيث استوردت الفلبين أول شحنة في شهر أبريل 2023 ، والتي تم تحميلها من محطة "أدنوك للغاز" في دولة الإمارات، بينما استقبلت فيتنام أول شحنة في مطلع يوليو 2023، والتي وردتها شركة Shell من محفظتها العالمية.
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