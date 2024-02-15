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الفنادق العامة كلمة السر فى الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال

2/15/2024 11:36:01 PM
(MENAFN- Youm7) ‏تمتلك وزارة قطاع الأعمال العام عشرات الفنادق من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة مثل مصر للفنادق وإيجوث، ومصر للسياحة والمعمورة.



ومن أبرز الفنادق التي تمثل وسيلة مهمة للشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، فندق شبرد والذي يجري
تطويره عن طريق مستثمر سعودي لنحو 2 مليار جنيه ، بالإضافة إلى فندق كونتيننتال الأوبرا ،والذي يتم طرحه للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، بالإضافة إلى أن كل الفنادق تديرها شركات ‏عالمية في الادارة وتحصل على حصة في الارباح.



وفي الواقع فإن هذا النموذج هو من أنجح النماذج للشراكة خلال الفترة الماضية والحالية وهو نموذج يحقق مصلحة الطرفين، وبالتالى وفي إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة فإنه خلال الفترة المقبلة سيتم الاعتماد على تلك الفنادق من خلال شركات القطاع الخاص وبالتالي قد لا تكون هناك حاجة لوجود الشركة القابضة للسياحة والفنادق بصورة نهائية حيث إن الفنادق تعتبر وحدات ذاتية الإدارة.





‏وبحسب المصادر فإن هذا الأمر يتيح الفرصة للقطاع الخاص بشكل كبير للعمل في هذا المجال الحيوي الهام، وهو ما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، سواء فيما يتعلق باستثمار الأراضي، أو استثمار المناطق السياحية من خلال شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أو استغلال الفنادق بالاستحواذ على حصة فيها واحتفاظ قطاع الأعمال العام بحصة أخرى.





‏وبحسب المصادر فإن التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص في الفنادق والاراضي التى تملكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق، قد يجلب ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة وهو ما يمثل التزاما حكوميا قويا باتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص والتخارج من قطاع السياحة.












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