Friday, 16 February 2024 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا فى 2023.. الوقود والأسمدة بالصدارة

2/15/2024 11:36:01 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر الوقود والزيوت المعدنية والأسمدة قائمة السلع الأعلى تصديرا إلى تركيا خلال عام 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 3.8 مليار دولار خلال عام 2023.

وجاء ترتيب أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى تركيا وفقا لما يلي:

الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار.

لدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار.

أسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار.

حديد وصلب بقيمة 363.5
مليون دولار.

ملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار.

آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.

وبالنسبة للمجموعات السلعية التي استوردتها مصر من تركيا جاءت وفقا لما يلي:

حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار.

آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640
مليون دولار.

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار.

منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار.

لدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار.

ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار .


وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي
2021 /2022 مقابل
21.5
مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع
قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي
2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.







MENAFN15022024000132011024ID1107859739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث