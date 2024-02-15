6 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا فى 2023.. الوقود والأسمدة بالصدارة

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- Youm7) تصدر الوقود والزيوت المعدنية والأسمدة قائمة السلع الأعلى تصديرا إلى تركيا خلال عام 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 3.8 مليار دولار خلال عام 2023.
وجاء ترتيب أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى تركيا وفقا لما يلي:
الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار.
أسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار.
حديد وصلب بقيمة 363.5
مليون دولار.
ملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.
وبالنسبة للمجموعات السلعية التي استوردتها مصر من تركيا جاءت وفقا لما يلي:
حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640
مليون دولار.
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار.
منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار.
ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي
2021 /2022 مقابل
21.5
مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع
قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي
2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.
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