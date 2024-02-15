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قطاع الفنون التشكيلية يقدم ورشة اكسسوارات تاريخية بمتحف مصطفى كامل

2/15/2024 11:35:58 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلي ، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ورشة اكسسوارات تاريخية
"الطربوش"، تحت إشراف أماني مجدي شعبان، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 22 فبراير 2024 الساعة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمتحف مصطفى كامل.

المتحف افتتحه رسميًا الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإرشاد القومى آنذاك، فى أبريل عام 1956م، ويقع متحف مصطفى كامل بميدان صلاح الدين بحي القلعة، الذى كان قبل ذلك ضريحاً يضم رفات الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد، ويحكي قصة كفاح البطل مصطفى كامل ضد الاحتلال الإنجليزي.

يضم المتحف قاعتين كبيرتين يحتويان على بعض مخلفات الزعيم المتمثلة في كتب وخطابات لمصطفى كامل بخط يده، وبعض صور أصدقائه وأقاربه.

كما يضم المتحف بعض متعلقات الزعيم الشخصية من ملابس وأدوات الطعام وحجرة مكتبه، والمتحف مبني على الطراز الإسلامي ذي القبة الإسلامية كما أنه يوجد حول مبنى المتحف حديقة كبيرة، ويضم المتحف حالياً رفات المفكرين والمناضلين الوطنيين عبد الرحمن الرافعي وفتحي رضوان، حسب ما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات.

أعيد افتتاح المتحف بعد ترميمه وتطويره في 8 فبراير 2001، و تم تطويره مرة أخرى وأعيد افتتاحه في 5 أبريل 2016 ،وشملت أعمال التطوير المبنى من الداخل والخارج، وكذلك الحديقة الخاصة به، والأسوار، وكذلك المُلحقات من أثاث مكتبي وخلافه، كما تم تحديث سيناريو العرض المتحفي، وأُضيفت له مجموعة من الوثائق في شكل صور فوتوغرافية نادرة توثق وتسجل لحظات تاريخية مهمة في حياة الزعيم، وخاصة أيضا برفقائه.







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