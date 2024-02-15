قطاع الفنون التشكيلية يقدم ورشة اكسسوارات تاريخية بمتحف مصطفى كامل

(MENAFN
- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلي ، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ورشة اكسسوارات تاريخية
"الطربوش"، تحت إشراف أماني مجدي شعبان، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 22 فبراير 2024 الساعة في تمام الساعة العاشرة صباحا بمتحف مصطفى كامل.
المتحف افتتحه رسميًا الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإرشاد القومى آنذاك، فى أبريل عام 1956م، ويقع متحف مصطفى كامل بميدان صلاح الدين بحي القلعة، الذى كان قبل ذلك ضريحاً يضم رفات الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد، ويحكي قصة كفاح البطل مصطفى كامل ضد الاحتلال الإنجليزي.
يضم المتحف قاعتين كبيرتين يحتويان على بعض مخلفات الزعيم المتمثلة في كتب وخطابات لمصطفى كامل بخط يده، وبعض صور أصدقائه وأقاربه.
كما يضم المتحف بعض متعلقات الزعيم الشخصية من ملابس وأدوات الطعام وحجرة مكتبه، والمتحف مبني على الطراز الإسلامي ذي القبة الإسلامية كما أنه يوجد حول مبنى المتحف حديقة كبيرة، ويضم المتحف حالياً رفات المفكرين والمناضلين الوطنيين عبد الرحمن الرافعي وفتحي رضوان، حسب ما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات.
أعيد افتتاح المتحف بعد ترميمه وتطويره في 8 فبراير 2001، و تم تطويره مرة أخرى وأعيد افتتاحه في 5 أبريل 2016 ،وشملت أعمال التطوير المبنى من الداخل والخارج، وكذلك الحديقة الخاصة به، والأسوار، وكذلك المُلحقات من أثاث مكتبي وخلافه، كما تم تحديث سيناريو العرض المتحفي، وأُضيفت له مجموعة من الوثائق في شكل صور فوتوغرافية نادرة توثق وتسجل لحظات تاريخية مهمة في حياة الزعيم، وخاصة أيضا برفقائه.
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