العلاقة بين الأجرام السماوية والبشر في ندوة بمكتبة مصر الجديدة

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة اليوم ندوة بعنوان "الفلك فى حياتنا اليومية"، والتى تهدف الى التعريف بالاجسام السماوية والظواهر التي تحدث خارج الغلاف الجوي للأرض، ومالها من تأثيرًا كبيرًا على الارض كما تتناول الندوة العناصر الأساسية التي تشكل النجوم والسدم ، وتكشف عن انها هي نفس العناصر التي تشكل أجسادنا، مما تزيد من درجة ارتباطنا مع الكون وأن العالم أكثر ارتباطًا بالنجوم .
وتأتى الندوة في اطار استراتيجية الجمعية لنشر الثقافة الفلكية وأهمية التعريف بها وما لعلم الفلك من تأثيرًا كبيرًا على العالم، اذ نجد أنَّ الحضارات القديمة ربطت آلهتهم مع الأجرام السماوية وربطوا تحركات تلك الأجرام بتنبؤاتهم لما سيحدث في المستقبل .
يعقب الندوة رصد فلكى لمراقبة السماء ليلًا
ومشاهدة الكواكب والنجوم
وتعقب أجرامها، ومراقبة نجومها وكواكبها، ومشاهدة النيازك العابرة، والشهب المتساقطة، والأقمار الصناعية التي تتقاطع في مسارات منتظمة شاهدة جبال القمر وأوديته وسطحه الغني بالتضاريس ، ورصد الكواكب المعروف موقعها مسبقًا، حيث يمكن رؤية عطارد والزهرة والمريخ، والمشتري وزحل، وتمييز أقمار المشتري، وحلقات زحل
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وسوف تجيب الندوة عن العديد من الأسئلة التي يسعى الفلكيون للإجابة عليها مثل كم عمر الكون ؟”،“ما هو مصير الكون؟”
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