العلاقة بين الأجرام السماوية والبشر في ندوة بمكتبة مصر الجديدة

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة اليوم ندوة بعنوان "الفلك فى حياتنا اليومية"، والتى تهدف الى التعريف بالاجسام السماوية والظواهر التي تحدث خارج الغلاف الجوي للأرض، ومالها من تأثيرًا كبيرًا على الارض كما تتناول الندوة العناصر الأساسية التي تشكل النجوم والسدم ، وتكشف عن انها هي نفس العناصر التي تشكل أجسادنا، مما تزيد من درجة ارتباطنا مع الكون وأن العالم أكثر ارتباطًا بالنجوم .

وتأتى الندوة في اطار استراتيجية الجمعية لنشر الثقافة الفلكية وأهمية التعريف بها وما لعلم الفلك من تأثيرًا كبيرًا على العالم، اذ نجد أنَّ الحضارات القديمة ربطت آلهتهم مع الأجرام السماوية وربطوا تحركات تلك الأجرام بتنبؤاتهم لما سيحدث في المستقبل .

يعقب الندوة رصد فلكى لمراقبة السماء ليلًا

ومشاهدة الكواكب والنجوم

وتعقب أجرامها، ومراقبة نجومها وكواكبها، ومشاهدة النيازك العابرة، والشهب المتساقطة، والأقمار الصناعية التي تتقاطع في مسارات منتظمة شاهدة جبال القمر وأوديته وسطحه الغني بالتضاريس ، ورصد الكواكب المعروف موقعها مسبقًا، حيث يمكن رؤية عطارد والزهرة والمريخ، والمشتري وزحل، وتمييز أقمار المشتري، وحلقات زحل

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وسوف تجيب الندوة عن العديد من الأسئلة التي يسعى الفلكيون للإجابة عليها مثل كم عمر الكون ؟”،“ما هو مصير الكون؟”