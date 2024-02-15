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أطفال أهل مصر في ضيافة معبد فيلة بأسوان

2/15/2024 11:35:58 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل معبد فيلة 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية، في رابع أيام الجولات الميدانية بالأسبوع الثقافي التاسع والعشرين بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة ، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 17 فبراير الحالي.



بدأت الفعاليات بجولة داخل المعبد للتعرف على الآثار الموجودة به وما تضمه جزيرة فيلة من أماكن أثرية ومنها معبد "إيزيس الكبير، مقصورة نختنبو الأول، معبد أرسينوفيس، ومعبد مندوليس"، وغيرها.



وخلال الجولة استمع الأطفال إلى الأسباب التي أدت إلى غرق معبد فيلة في الستينيات نتيجة زيادة منسوب بحيرة ناصر، وكذلك جهود الدولة المصرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو لنقل المعبد إلى جزيرة أجيلكا المجاورة ضمن الحملة القومية لإنقاذ آثار النوبة.



كما تعرّف الأطفال على معبد "إيزيس الكبير" الواقع على الضفة الشرقية للمحافظة، ويعد من أهم معالم فيلة، ويتقدمه فناء من الأعمدة ينتهي بصرح المعبد الضخم الذي قام ببنائه الملك بطلميوس الثالث.



واستمع الأطفال خلال الجولة إلى قصة بناء معبد "أغسطس" أول المباني التى شيدها الرومان بأسلوب معماري يشبه المعابد في عصر الدولة الحديثة، وتم تكريسه لأغسطس أول إمبراطور روماني حكم مصر.



واختتمت الجولة التي شهدتها لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، بالتعرف على "الماميزي" أو بيت الولادة كما في اللغة اليونانية القديمة وهو عبارة عن معابد صغيرة منفصلة أمام المعبد الرئيس للاحتفال بميلاد طفل إله المعبد وإقامة الطقوس الدينية.



يأتي الأسبوع الثقافي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود. ويشهد ورشا متنوعة بعدة مجالات يقدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية وعدد من المشروعات القومية بأسوان.



مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.












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