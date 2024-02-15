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قصور الثقافة تختتم قافلتها الثقافية بالبحيرة بحضور جمهور غفير

2/15/2024 11:35:58 PM
(MENAFN- Youm7)
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية التي أقيمت بقرية فيشا بالمحمودية بمحافظة البحيرة في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.



انطلقت فعاليات اليوم الختامي من مدرسة فيشا الثانوية التجارية، مع الورش الفنية لنخبة من المتخصصين منها
إكسسوارات وحقائب بالخرز، أشكال فنية بخامات معاد تدويرها، تصميم حقائب ومفارش بالكروشيه، إلى جانب ورشة عمل ميداليات بالريزن، وتعليم الطباعة بالاستنسيل.



وفي مدرسة فيشا للتعليم الأساسي أقيمت مجموعة آخرى من الورش منها ورشة إعادة تدوير خامات لعمل ماسكات وتيجان، وأخرى لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، تلاها لقاء حول المبادرة الرئاسية "ازرع"، وعرض مسرح عرائس وسط تفاعل كبير من الأطفال.



وضمن فعاليات القافلة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، أقيمت فقرة اكتشاف مواهب فنية بمركز شباب فيشا تلاها عرض فني لفرقة أبي قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم.



واختتمت الفعاليات بتكريم القيادات التنفيذية بالقرية، و عدد من مديري المدارس، بحضور ريمون رفعت نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي، د. محمد عبد الله مدير الإدارة الزراعية، والمهندس هشام أبو العز مدير منطقة الإصلاح الزراعي بالمحمودية.












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