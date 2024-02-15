ريم أسامة تقدم معرضا نحتيا جديدًا بعنوان عزلة

(MENAFN
- Youm7) يقدم جاليرى مصر ، بالزمالك، معرضا فنيا، للنحاتة الشابة ريم أسامة، بعنوان "عزلة"، يوم 18 فبراير الجارى، ومن المقرر أن يستمر المعرض لـ 14 يوم مارس المقبل.
وسبق وقدمت الفنانة ريم أسامة معرض فردى بعنوان سكون فى الزمالك خلال شهر نوفمبر 2021، الفنانة ريم أسامة حاصلة على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان 2011، وعملت مدرس مساعد بكليه التربيه الفنيه بقسم التعبير المجسم تخصص (نحت )
كما قدمت العديد من المعارض الجماعية المحلية
منها معرض بعنوان ( كما أنا ) بالزمالك سبتمبر 2023، ومعرض بعنوان ( مسرح راديو ) بوسط البلد - أكتوبر 2023، معرض بعنوان ( عشانك يا فلسطين ) بـ الشيخ زايد - ديسمبر 2023.
شاركت الفنانة ريم أسامة، في العديد من المعارض الجماعية الدولية والمعارض الخارجية، منها صالون ضي الدولي للشباب، وسمبوزيوم أسوان للنحت الدولى الدوره 22 .
وشاركت الفنانة من قبل بورشه عمل آفاق ممتدة في كليه الفنون الجميله (جامعه بيرمين) بالمانيا 2014، وشاركت بورشه سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت الدوره 19، وشاركت بورشه سمبوزيوم مدينتي الدولي الثالث للنحت 2016 ، ونالت جائزة المثال السيد عبده سليم فى صالون الشباب الثامن والعشرون 2017.
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