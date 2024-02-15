ريم أسامة تقدم معرضا نحتيا جديدًا بعنوان عزلة

MENAFN - Youm7) يقدم جاليرى مصر ، بالزمالك، معرضا فنيا، للنحاتة الشابة ريم أسامة، بعنوان "عزلة"، يوم 18 فبراير الجارى، ومن المقرر أن يستمر المعرض لـ 14 يوم مارس المقبل.

وسبق وقدمت الفنانة ريم أسامة معرض فردى بعنوان سكون فى الزمالك خلال شهر نوفمبر 2021، الفنانة ريم أسامة حاصلة على بكالوريوس كلية التربية الفنية جامعة حلوان 2011، وعملت مدرس مساعد بكليه التربيه الفنيه بقسم التعبير المجسم تخصص (نحت )

كما قدمت العديد من المعارض الجماعية المحلية

منها معرض بعنوان ( كما أنا ) بالزمالك سبتمبر 2023، ومعرض بعنوان ( مسرح راديو ) بوسط البلد - أكتوبر 2023، معرض بعنوان ( عشانك يا فلسطين ) بـ الشيخ زايد - ديسمبر 2023.





شاركت الفنانة ريم أسامة، في العديد من المعارض الجماعية الدولية والمعارض الخارجية، منها صالون ضي الدولي للشباب، وسمبوزيوم أسوان للنحت الدولى الدوره 22 .

وشاركت الفنانة من قبل بورشه عمل آفاق ممتدة في كليه الفنون الجميله (جامعه بيرمين) بالمانيا 2014، وشاركت بورشه سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت الدوره 19، وشاركت بورشه سمبوزيوم مدينتي الدولي الثالث للنحت 2016 ، ونالت جائزة المثال السيد عبده سليم فى صالون الشباب الثامن والعشرون 2017.