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تسلا تقدم آخر تحديث لها يستهدف بطارية السيارة أثناء الطقس شديد البرودة

2/15/2024 11:35:55 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت تسلا تغييرين في آخر تحديث لبرنامج السيارة 2024.2.6 والذي يبدو أنه يستهدف بشكل مباشر مشكلات البطارية التي شلت حركة السيارات أثناء حدث الطقس شديد البرودة في يناير.



وستخبر إحدى هذه الميزات الجديدة سائقي تسلا بالوقت الذي يمكنهم توقعه حتى تصبح بطاريتهم دافئة بدرجة كافية للشحن السريع بالتيار المستمر، بينما ستقوم الأخرى بإزالة الجليد تلقائيًا من منفذ الشحن، وفقا لتقرير theverge.



وفقًا لملاحظات إصدار التحديث التي نشرها تطبيق Not a Tesla، سيبدأ منفذ الشحن في التسخين تلقائيًا عندما يستخدم السائقون ميزة التنقل في السيارة للوصول إلى محطة الشحن، ويمكن أن تكون منافذ الشحن المجمدة إحدى المشكلات التي تركت السائقين عالقين خلال موجة البرد القارس في شيكاغو في وقت سابق من هذا العام، خاصة إذا نسي السائقون اتباع توصيات تسلا للتعامل مع البرد القارس.



ربما كانت هناك مشكلة أخرى تتمثل ببساطة في أن بطاريات سياراتهم لم تكن جاهزة للشحن السريع، لذا من الواضح أن وجود مؤقت يخبرك بالمدة التي ستستغرقها سيارتك حتى تكون جاهزة لقبول شاحن فائق سيكون مفيدًا.



ويشير تطبيق Not A Tesla إلى أن سيارات تسلا الأقدم ستقوم بتعديل تقديرات نطاق البطارية اعتمادًا على عوامل خارجية، بما في ذلك سجل القيادة أو درجة الحرارة الخارجية، ولكن لأي سبب من الأسباب، لم يكن ذلك جزءًا من الطرازات الأحدث.



ولكن مع هذا التحديث، ستأخذ تقديرات النطاق في الاعتبار عمر البطارية وبالنظر إلى مشكلات تسلا فيما يتعلق بتقديرات نطاقها في الماضي، فقد يكون ذلك خطوة فى الاتجاه الصحيح.














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