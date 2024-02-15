سبيس إكس تنقل مقرها القانونى من ديلاوير إلى تكساس.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) أعلن ماسك أن سبيس إكس قد نقلت مقر الشركة من ديلاوير إلى تكساس، إلى جانب نسخة من شهادة التحويل التي تلقتها من وزير خارجية تكساس، وفقا لتقرير engadget.
وأضاف المسؤول التنفيذى فى منشور على منصة X، "إذا كانت شركتك لا تزال مسجلة في ولاية ديلاوير، فإنني أوصي بالانتقال إلى ولاية أخرى في أقرب وقت ممكن".
وكما تشير بلومبرج، فقد نقل أيضًا أعمال نيورالينك من ديلاوير إلى نيفادا في 8 فبراير، بعد وقت قصير من كشفه أن الشركة زرعت شريحة دماغ في مريض بشري لأول مرة.
وبهذا التغيير في الموقع، انضمت شركة Neuralink إلى شركة أخرى يسيطر عليها ماسك في الولاية بالإضافة إلى X والتى انتقل إليها أيضًا من ولاية ديلاوير عندما غير اسمها من تويتر في عام 2023.
وعندما صدر قرار المحكمة بإلغاء حزمة تعويضات تسلا الخاصة به، نشر ماسك سلسلة من التغريدات تبث شكاواه ضد البلد، وفى أحد المنشورات قام باستطلاع آراء الأشخاص حول ما إذا كان ينبغي لشركة تسلا تغيير مقرها القانوني للشركة إلى تكساس.
وكتب في منشور آخر: "لا تقم أبدًا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير وأضاف ماسك: "أوصي بالاندماج في ولاية نيفادا أو تكساس إذا كنت تفضل أن يقرر المساهمين الأمور.
وعلى عكس SpaceX وNeuralink، من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تقوم Tesla بتأسيسها، ولا يزال يتعين على ماسك إجراء تصويت من المساهمين حول ما إذا كان يجب على الشركة نقل مقرها القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من تسلا وسبيس إكس لهما بالفعل حضور هائل في The Lone Star State، ونقلت تسلا مقرها الفعلي إلى تكساس من كاليفورنيا بسبب إجراءات السلامة الخاصة بكوفيد-19.
كما أن لديها مصنع Gigafactory في الولاية، والذي ينتج سيارات الشركة، بما في ذلك Cybertruck، وفي الوقت نفسه تقع قاعدة Starbase التابعة لشركة SpaceX، وهي منشأة إنتاج وإطلاق لمركبات Starship فى بوكا تشيكا بتكساس.
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