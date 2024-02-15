Friday, 16 February 2024 09:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سبيس إكس تنقل مقرها القانونى من ديلاوير إلى تكساس.. اعرف التفاصيل

2/15/2024 11:35:55 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن ماسك أن سبيس إكس قد نقلت مقر الشركة من ديلاوير إلى تكساس، إلى جانب نسخة من شهادة التحويل التي تلقتها من وزير خارجية تكساس، وفقا لتقرير engadget.



وأضاف المسؤول التنفيذى فى منشور على منصة X، "إذا كانت شركتك لا تزال مسجلة في ولاية ديلاوير، فإنني أوصي بالانتقال إلى ولاية أخرى في أقرب وقت ممكن".



وكما تشير بلومبرج، فقد نقل أيضًا أعمال نيورالينك من ديلاوير إلى نيفادا في 8 فبراير، بعد وقت قصير من كشفه أن الشركة زرعت شريحة دماغ في مريض بشري لأول مرة.



وبهذا التغيير في الموقع، انضمت شركة Neuralink إلى شركة أخرى يسيطر عليها ماسك في الولاية بالإضافة إلى X والتى انتقل إليها أيضًا من ولاية ديلاوير عندما غير اسمها من تويتر في عام 2023.



وعندما صدر قرار المحكمة بإلغاء حزمة تعويضات تسلا الخاصة به، نشر ماسك سلسلة من التغريدات تبث شكاواه ضد البلد، وفى أحد المنشورات قام باستطلاع آراء الأشخاص حول ما إذا كان ينبغي لشركة تسلا تغيير مقرها القانوني للشركة إلى تكساس.



وكتب في منشور آخر: "لا تقم أبدًا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير وأضاف ماسك: "أوصي بالاندماج في ولاية نيفادا أو تكساس إذا كنت تفضل أن يقرر المساهمين الأمور.



وعلى عكس SpaceX وNeuralink، من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تقوم Tesla بتأسيسها، ولا يزال يتعين على ماسك إجراء تصويت من المساهمين حول ما إذا كان يجب على الشركة نقل مقرها القانوني.



وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من تسلا وسبيس إكس لهما بالفعل حضور هائل في The Lone Star State، ونقلت تسلا مقرها الفعلي إلى تكساس من كاليفورنيا بسبب إجراءات السلامة الخاصة بكوفيد-19.



كما أن لديها مصنع Gigafactory في الولاية، والذي ينتج سيارات الشركة، بما في ذلك Cybertruck، وفي الوقت نفسه تقع قاعدة Starbase التابعة لشركة SpaceX، وهي منشأة إنتاج وإطلاق لمركبات Starship فى بوكا تشيكا بتكساس.














MENAFN15022024000132011024ID1107859732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث