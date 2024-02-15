هذه المدن الأوروبية تتمتع بأفضل اتصال 5G.. تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) كشفت نتائج توصلت إليها شركة قياس شبكات الهاتف الثابت والمحمول MedUX، عن جودة اتصال 5G المقدمة عبر مدن مختلفة في أوروبا، بما في ذلك برشلونة وباريس ولشبونة، حيث احتلت لندن المرتبة العاشرة من حيث جودة تجربة 5G بينما احتلت برلين المركز الأول.
تم إعداد التقرير باستخدام الروبوتات لتقييم النطاق العريض للإنترنت اللاسلكي الثابت والمتنقل بشكل صحيح بالإضافة إلى تحديد مشكلات الشبكة وحلها.
ويتضمن التقرير أيضًا مساهمات من مقدمي خدمات الاتصالات والجهات التنظيمية والشركات التي تعمل على قياس ومراقبة الشبكات.
ويشير التقرير إلى أنه مع وصول 89.6%، تتمتع برلين بأفضل تغطية 5G لأي مدينة أوروبية، كما أنها أفضل مدينة لبث شبكات الجيل الخامس، بمتوسط زمن وصول أقل من 40 مللي ثانية.
كما سلط الضوء على براعة برلين في بث الفيديو والبيانات لخدمات الوسائط عبر الإنترن (OTT).
وسجلت برلين وبرشلونة وباريس أعلى المعدلات بين المدن الأوروبية في التقرير.
وتجاوزت هذه المدن معيار جودة الجيل الخامس، في حين جاءت لشبونة وميلانو وبورتو في المركز الثاني.
وفي الوقت نفسه، كانت لندن قريبة من قاع الترتيب لشبكات الجيل الخامس الأوروبية،
ما يقرب من 77.5% من سكان المدينة لديهم شبكة 5G على أجهزتهم الآن، وهو أقل من المتوسط في المناطق الحضرية.
كما أن أداء لندن يتعلق بسرعات الوصلة وأظهرت بيانات التقرير أن المدينة تمنح المستخدمين متوسط سرعة تنزيل تبلغ 143 ميجابت في الثانية، مقارنة بـ 528 ميجابت في الثانية لشبونة، و446 ميجابت في الثانية لبورتو، و326 ميجابت في الثانية لبرشلونة.
وبصرف النظر عن لندن، كانت ميونيخ في ألمانيا ثاني أسوأ مدينة من حيث سرعات الوصلة الهابطة 5G وبلغ متوسط سرعات التنزيل 259 ميجابت في الثانية.
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