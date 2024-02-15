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هذه المدن الأوروبية تتمتع بأفضل اتصال 5G.. تعرف عليها

2/15/2024 11:35:54 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت نتائج توصلت إليها شركة قياس شبكات الهاتف الثابت والمحمول MedUX، عن جودة اتصال 5G المقدمة عبر مدن مختلفة في أوروبا، بما في ذلك برشلونة وباريس ولشبونة، حيث احتلت لندن المرتبة العاشرة من حيث جودة تجربة 5G بينما احتلت برلين المركز الأول.



تم إعداد التقرير باستخدام الروبوتات لتقييم النطاق العريض للإنترنت اللاسلكي الثابت والمتنقل بشكل صحيح بالإضافة إلى تحديد مشكلات الشبكة وحلها.



ويتضمن التقرير أيضًا مساهمات من مقدمي خدمات الاتصالات والجهات التنظيمية والشركات التي تعمل على قياس ومراقبة الشبكات.



ويشير التقرير إلى أنه مع وصول 89.6%، تتمتع برلين بأفضل تغطية 5G لأي مدينة أوروبية، كما أنها أفضل مدينة لبث شبكات الجيل الخامس، بمتوسط ​​زمن وصول أقل من 40 مللي ثانية.



كما سلط الضوء على براعة برلين في بث الفيديو والبيانات لخدمات الوسائط عبر الإنترن (OTT).



وسجلت برلين وبرشلونة وباريس أعلى المعدلات بين المدن الأوروبية في التقرير.



وتجاوزت هذه المدن معيار جودة الجيل الخامس، في حين جاءت لشبونة وميلانو وبورتو في المركز الثاني.



وفي الوقت نفسه، كانت لندن قريبة من قاع الترتيب لشبكات الجيل الخامس الأوروبية،
ما يقرب من 77.5% من سكان المدينة لديهم شبكة 5G على أجهزتهم الآن، وهو أقل من المتوسط ​​​​في المناطق الحضرية.



كما أن أداء لندن يتعلق بسرعات الوصلة وأظهرت بيانات التقرير أن المدينة تمنح المستخدمين متوسط ​​سرعة تنزيل تبلغ 143 ميجابت في الثانية، مقارنة بـ 528 ميجابت في الثانية لشبونة، و446 ميجابت في الثانية لبورتو، و326 ميجابت في الثانية لبرشلونة.



وبصرف النظر عن لندن، كانت ميونيخ في ألمانيا ثاني أسوأ مدينة من حيث سرعات الوصلة الهابطة 5G وبلغ متوسط ​​سرعات التنزيل 259 ميجابت في الثانية.












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